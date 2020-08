Doppio podio per l'Alfa Romeo in TC America nelle gare che si sono svolte nel weekend al Sonoma Raceway.

Il secondo evento stagionale 2020 della serie turismo sprint a stelle e strisce ha visto come sempre dominare la Hyundai Veloster N di Tyler Maxson, con il pilota della Copeland Motorsport che fa 3 su 3 anche in California scappando via in pista e nella classifica generale.

C'è però gioia anche per il Biscione, visto che la Giulietta TCR costruita dalla Romeo Ferraris centra un secondo e un terzo posto grazie all'ottimo Roy Block.

Il portacolori della KMW Motorsports with TMR Engineering in Gara 1 agguanta il terzo gradino dopo essere scattato dalla prima fila. La rimonta di Maxson (retrocesso per una infrazione tecnica al termine delle Qualifiche) è stata inarrestabile, ma l'argentino ha comunque tenuto la Giulietta sul podio dietro al pilota Hyundai e alla Honda Civic Type R di Victor González (VGMC Racing), al quale ha dato del filo da torcere fino a metà gara prima di alzare il piede sensibilmente.

Gara 2 non è andata altrettanto bene per Block, che era partito positivamente mettendosi dietro al fuggitivo Maxson; un guasto meccanico lo ha costretto a fare rientro ai box ad una decina di minuti dal termine, cedendo il podio alle Honda di González e CJ Moses (DXDT Racing).

Il pronto riscatto del sudamericano è invece giunto in Gara 3, seppur con sudori freddissimi ancora per via di un problema tecnico che ha rallentato l'Alfa Romeo #5 nera.

Block si è difeso alla grande fin dal primo giro da un González agguerritissimo, battendo il portoricano in volata per questione di decimi e prendendo punti importanti che lo piazzano al terzo posto del campionato, con la prossima tappa prevista a fine agosto a Road America.

TC AMERICA - Sonoma: Gara 1

1. Tyler Maxson (Copeland Motorsports, Hyundai Veloster N), 22 giri

2. Victor González (VGMC Racing, Honda Civic Type R), +2"915

3. Roy Block (KMW Motorsports-TMR Engineering, Alfa Romeo Giulietta), +46"096

4. CJ Moses (DXDT Racing, Honda Civic Type R), +53"557

TC AMERICA - Sonoma: Gara 2

1. Tyler Maxson (Copeland Motorsports, Hyundai Veloster N), 22 giri

2. Victor González (VGMC Racing, Honda Civic Type R), +35"873

3. CJ Moses (DXDT Racing, Honda Civic Type R), +42"343

4. Roy Block (KMW Motorsports-TMR Engineering, Alfa Romeo Giulietta), +5 giri

TC AMERICA - Sonoma: Gara 3

1. Tyler Maxson (Copeland Motorsports, Hyundai Veloster N), 22 giri

2. Roy Block (KMW Motorsports-TMR Engineering, Alfa Romeo Giulietta), +6"780

3. Victor González (VGMC Racing, Honda Civic Type R), +7"423

4. CJ Moses (DXDT Racing, Honda Civic Type R), +31"796

CLASSIFICA DI CAMPIONATO

1. Tyler Maxson 200 punti

2. Victor González 105

3. Roy Block 83