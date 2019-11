Ufficiale! Locatelli in Supersport con Evan Bros

Il Mondiale Supersport nel 2020 si arricchisce di piloti che provengono dalla Moto2: dopo Phillip Oettl, è Andrea Locatelli ad iniziare l’avventura nelle derivate di serie e lo farà in forza al team Campione del mondo. È stato infatti annunciato durante EICMA l’ingaggio dell’italiano con il team Bardahl Evan Bros.

Line-up completamente rinnovata per la squadra che ha dominato il 2019, con l’addio di Federico Caricasulo e Randy Krummenacher, inizia un nuovo progetto, che riparte da Andrea Locatelli. Il giovane italiano ha corso in Moto3 conquistando due podi, che gli sono valsi la promozione nella classe intermedia del motomondiale. In Moto2 è stato costantemente in lotta per le prime posizione, riuscendo a chiudere le ultime due stagioni in sesta posizione nella classifica generale.

Inizia ora un nuovo percorso per il Campione CIV Moto3 2013, che approda alle derivate di serie sulla moto che quest’anno è stata imbattibile. Bardahl Evan Bros continuerà a contare sul supporto di Yamaha e porterà in pista una moto competitiva con l’obiettivo di riconfermarsi dopo la stagione da record, che gli è valsa il titolo.

Locatelli commenta la novità che lo riguarda: “Per me questa è un’esperienza tutta nuova. Sono entusiasta, è una nuova opportunità per me e per il team Evan Bros; è la squadra migliore perché si tratta dei campioni del mondo in carica. Sicuramente voglio fare un buon lavoro nel mondiale Supersport e voglio iniziare subito. L’obiettivo è vincere!”.

Gli fa eco Fabio Evangelista, team manager: “Dopo questa incredibile stagione con Randy e Federico, siamo molto felici per loro, in particolare per Federico che andrà in Superbike. Questo progetto è finito, quindi avremo delle novità in futuro. Credo che sia un bel progetto quello che abbiamo per Andrea, qualcosa che abbiamo messo sul tavolo ad agosto. Penso che la nostra line-up sia forte e possiamo vincere con lui l’anno prossimo. Yamaha ci darà supporto tecnico, proveniente da Pata. La situazione sarà più o meno la stessa di quest’anno”.