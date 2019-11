Ufficiale! Can Oncu in Supersport con Puccetti nel 2020

Dopo l’era gloriosa di Kenan Sofuoglu, la Supersport torna ad avere il binomio pilota turco-Kawasaki. A partire dal 2020 infatti, il team Puccetti schiera in pista Can Oncu. Il giovane pilota passerà dalla Moto3 alla classe intermedia delle derivate di serie e la squadra arriva con una collaborazione tra Puccetti Racing ed Orelac Racing, grazie anche al supporto di Sofuoglu e della Federazione Motociclistica turca, che hanno permesso il passaggio.

Oncu è il più giovane vincitore di un gran premio, è infatti salito gradino più alto del podio per la prima volta a Valencia nel 2018, quando aveva 15 anni e 115 giorni. Il turco ha iniziato a correre nella Idemitsu Asia Talent Cup nel 2016, passando alla Red Bull Rookies Cup nel 2017. La svolta della carriera è arrivata nel 2018, quando è arrivato al Mondiale Moto3 in occasione dell’ultima gara a Valencia, vinta in condizioni proibitive.

Can Oncu commenta così la nuova avventura: “Sono molto felice di avere questa grande opportunità di correre con il Turkish Racing Team nel mondiale Supersport. Ringrazio Kenan Sofuoglu, Manuel Puccetti, la Federazione Motociclistica Turca e lo sponsor Red Bull che hanno contribuito a questo progetto”.

“Non vedo l’ora di conoscere il mio team e di salire sulla moto, dato che non ho mai guidato una 600. Sarà un’esperienza totalmente nuova per me, ma sono molto fiducioso perché so di poter contare sull’aiuto e sull’esperienza di Sofuoglu, di Puccetti e del mio team. Il mio obiettivo è di diventare il più giovane pilota ad aver mai vinto un titolo Supersport. Userò questa prima stagione per imparare, prima di prepararmi a lottare per il titolo l’anno seguente”.