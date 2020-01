Pratama e Verdoia debuttano in Supersport con bLU cRU Yamaha

La griglia di partenza del Mondiale Supersport vede l’aggiunta continua di nuovi team e piloti e nel 2020 sarà una delle più ricche degli ultimi anni. Ad annunciare l’ingresso nella classe intermedia delle derivate di serie è il bLU cRU Yamaha WorldSSP Team, che fino allo scorso anno militava in Supersport 300.

La YZF-R6 della squadra sarà affidata a due piloti che nella classe più leggera si sono dimostrati estremamente competitivi: Galang Hendra Pratama ed Andy Verdoia. I due condivideranno il box ed esordiranno in sella alla moto che ha conquistato il titolo mondiale a Phillip Island. Sarà un’avventura completamente nuova sia per l’indonesiano sia per il francese, che nella 300 avevano solamente disputato i round europei.

Pratama e Verdoia si vorranno candidare immediatamente per combattere nelle posizioni di testa, forti di una Yamaha che nel 2019 ha dominato dall’inizio alla fine del campionato. Dalla loro parte hanno anche il talento, nonostante manchi loro un pizzico di esperienza. Galang Hendra Pratama viene apprezzato per il suo stile di guida e ha conquistato due successi e tre pole position in Supersport 300. Sarà il primo indonesiano a correre nella classe intermedia dopo ben dieci anni. L’ultimo è stato infatti Doni Tata Pradita, nel 2009 a Portimao.

Andy Verdoia invece rappresenta un astro nascente della scuola motociclistica francese. Il giovane pilota è stato titolare per la prima volta nel 2019 e si è reso protagonista di una grande stagione in Supersport 300 al suo anno di esordio effettivo. Con due podi conquistati, è sempre stato tra i candidati per la vittoria, riuscendo a tagliare il traguardo nelle prime nove posizioni in quasi tutte le gare, ad eccezione di una sola occasione. La continuità e la costanza sono state un punto forte di Verdoia, che vorrà confermarsi anche in Supersport.

Andrea Dosoli, Manager di Yamaha Motor Europe Road Racing, è soddisfatto di questo traguardo raggiunto e spera di continuare a migliorare: “Sono davvero felice di poter annunciare il bLU cRU Yamaha WorldSSP Team per la stagione 2020: in questo modo tutte le nostre formazioni sono complete. All’inizio avevamo in mente di collocare Galang Hendra e Andy in squadre già presenti in Supersport, ma nel corso di questa stagione nella 300 abbiamo notato che i nostri piloti bLU cRU hanno imparato molto l'uno dall'altro e possono fare affidamento su un bel bagaglio di esperienza che hanno accumulato nel 2019. Se li avessimo divisi sarebbe stato molto più difficile per i nostri ragazzi proseguire su questo percorso di crescita e quindi abbiamo deciso di puntare su di loro all’interno di una squadra che prima di tutto punta sullo sviluppo e poi sui risultati: i programmi collegati al nostro progetto bLU cRU sono chiari”.

“Ritengo che la squadra MS Racing sia il partner ideale per questo progetto – prosegue – Ha avuto un ruolo molto importante per noi nel WorldSSP300 e come abbiamo visto quest’anno sia con Andy Verdoia che con Beatriz Neila, è in grado di far crescere molti piloti di talento ma che hanno ancora poca esperienza. Questo sarà un aspetto molto importante in vista del 2020 dato che Galang Hendra e Andy stanno iniziando a conoscere e ad adattarsi alla Yamaha YZF-R6 WorldSSP che è più pesante e potente rispetto alla Yamaha YZF-R3 WorldSSP300 a cui erano abituati".

“Nel 2020 avranno molti avversari e parecchio esperti ma sono convinto che Galang Hendra e Andy hanno il talento necessario per essere competitivi in futuro nel WorldSSP. Ora dobbiamo puntare ad aiutarli ad esprimere tutto il loro potenziale. Sarà una bella sfida ma in Yamaha non vediamo l’ora di affrontarla e penso che lo stesso valga anche per i nostri piloti!”.