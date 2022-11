Verstappen ha provato la Honda NSX-GT del Super GT a Motegi

Carica lettore audio

Il due volte campione di Formula 1 è una delle numerose star internazionali della scuderia Honda a due e quattro ruote che parteciperanno alla celebrazione di domenica, che segnerà la prima edizione del Thanks Day dall'apertura delle frontiere giapponesi in seguito alla pandemia del COVID-19.

Verstappen parteciperà ad uno speciale giro dimostrativo con la Red Bull RB16B dello scorso anno insieme al compagno di squadra Sergio Perez, mentre la coppia AlphaTauri Pierre Gasly e Yuki Tsunoda piloterà la AT01 con specifiche 2020.

Tra una prova e l'altra, sabato a Motegi, su una pista bagnata dalla pioggia, Honda ha rivelato che Verstappen ha trovato il tempo di provare la NSX-GT #99, un prototipo in via di sviluppo che non sfoggiava l'aerodinamica "Type S" 2022.

L'olandese è stato anche ritratto a colloquio con il due volte campione Super GT Naoki Yamamoto.

Max Verstappen, Honda NSX-GT Photo by: Honda Max Verstappen, Honda NSX-GT Photo by: Honda

Domenica Verstappen non guiderà la NSX-GT, ma saranno in azione le cinque GT500, con i 10 piloti della classe Super GT del marchio che fanno parte dell'ampia rosa di partecipanti all'evento.

Saranno presenti anche i piloti della MotoGP, Marc Marquez e Takaaki Nakagami, il due volte vincitore della 500 miglia di Indianapolis, Takuma Sato, la star del Mondiale Superbike, Xavi Vierge, e il vincitore della 8 Ore di Suzuka, Tetsuta Nagashima.

Quest'anno è la prima volta che Honda è riuscita a celebrare il Thanks Day a Motegi dal 2019, anche se all'inizio di quest'anno ha organizzato un evento ridotto a Suzuka, senza la presenza di piloti internazionali.

Verstappen, Perez e Tsunoda faranno tutti la loro prima apparizione, mentre Gasly tornerà per la seconda volta dopo la sua prima uscita nel 2018, il primo anno in cui il team allora noto come Toro Rosso utilizzò i motori Honda.

L'evento di Motegi rappresenterà l'addio di Gasly come pilota Honda in vista del suo passaggio in Alpine nel 2023.

Max Verstappen, Honda NSX-GT Photo by: Honda