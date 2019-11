DTM, Zanardi pronto per la Dream Race: "Voglio stupire me stesso"

Il weekend della Dream Race di DTM e Super GT è alle porte e significa ritorno in pista per Alex Zanardi.

L'emiliano sarà al volante della BMW M4 preparata dal Team RBM nell'evento promozionale che le due serie turismo di Germania e Giappone affrontano assieme sul tracciato del Fuji.

L'annuncio di Zanardi era arrivato a fine settembre e ora siamo al dunque, con il pluricampione Paralimpico che ritrova il sedile della vettura che guidò già lo scorso anno nella notturna del DTM a Misano Adriatico, riuscendo a portarla in Top5 sfruttando al meglio i comandi posti al volante.

“Sono davvero entusiasta di poter correre con la BMW M4 DTM in questo evento speciale, come pilota è bello anche solo farne parte, ma non solo - dice il bolognese - Voglio però essere realistico, ultimamente non ho corso tantissimo in gara e molto meno rispetto ai miei avversari della Dream Race, per questo non posso aspettarmi più di tanto. L'anno scorso ho preso parte al round di Misano del DTM con lo stesso approccio e i risultati sono stati grandi, per cui vorrei sorprendere ancora me stesso in primis".

Dopo aver partecipato alla 24h di Daytona sulla M8 GTE a gennaio, Zanardi ha corso anche la gara del GT Italiano al Mugello con la M6 GT3 in ottobre, mantenendosi comunque allenato in vista di un ritorno su una pista che non vede ormai da 30 anni.

"Ho già corso al Fuji nel 1990, quindi parecchio tempo fa, per cui non vedo l'ora di tornarci con la M4, auto molto divertente. Sono sicuro che sarà un missile sui curvoni di questo tracciato".

Ricordiamo che la Dream Race di DTM e Super GT sarà visibile in diretta streaming su Motorsport TV.