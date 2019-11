Dream Race DTM-Super GT: il format con diretta su Motorsport TV

Il prossimo fine settimana andrà finalmente in scena la "Dream Race" che i piloti di DTM e Super GT affronteranno sui 4,563km del Fuji Speedway, in un evento che i promoter dei due campionati hanno voluto fortemente calcando molto sul legame che hanno instaurato ormai da tempo, e che per l'occasione verrà trasmesso in diretta streaming da Motorsport TV.

Dopo l'antipasto visto ad Hockenheim, dove erano state inserite in griglia tre vetture della serie GT500 giapponese, ora la situazione si ribalta e saranno proprio queste ultime ad ospitare i bolidi del turismo tedesco.

Ci saranno però alcune differenze rispetto alle normali gare di DTM, a partire dal fatto che non sono ammessi gli aiuti come DRS e Push-To-Pass, ossia ala mobile posteriore in stile F1 e sistema di iniezione maggiorata del carburante per aumentare la possibilità di sorpasso (cose che non sono presenti nel Super GT).

Resta invece il pit-stop obbligatorio per montare gomme Hankook uguali per tutti e fornite con caratteristiche esclusive per la Dream Race dal gommista sudcoreano, ma senza effettuare alcun cambio pilota (come avviene solitamente nel Super GT) e con la presenza in pit-lane di solamente sette meccanici autorizzati per le soste, anziché nove.

Infine, prendendo spunto dal campionato del Sol Levante, la partenza delle due gare avverrà in movimento e non da fermi. Le squadre giapponesi che hanno deciso di iscrivere due concorrenti per la stessa vettura li divideranno nelle giornate di gara.

Le azioni in pista cominciano già giovedì 21 con due sessioni di Test di 45' l'una (alle 3;00 e alle 5;25 orari italiani), seguite dalle Prove Libere di venerdì 22 alle 2;05 e alle 5;45.

Sabato 23 fari puntati sulla Qualifica 1 dell'1;25 che in 20' dovrà stabilire lo schieramento di partenza di Gara 1, con via previsto per le 6;25 su una distanza di 55' + 1 giro.

Stessa modalità verrà replicata anche domenica, con Qualifica 2 all'1;00 e via di Gara 2 fissato alle 6;25.

In griglia avremo 22 auto (7 del DTM e 15 del Super GT) con BMW, Audi, Nissan, Lexus e Honda come marchi rappresentati.