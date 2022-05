Latvala correrà la 24 Ore del Fuji con una Toyota a idrogeno

Carica lettore audio

Il trentasettenne Jari-Matti Latvala è stato chiamato come membro di una formazione di sei piloti che parteciperanno all’evento Super Taikyu del 4-5 giugno prossimo al volante di una GR Corolla H2 Concept.

Il finlandese condividerà l’abitacolo della vettura con il presidente Toyota Aiko Toyoda (iscritto con il suo solito pseudonimo “Morizo”), gli habitué del SUPER GT Hiroaki Ishiura, Masahiro Sasaki, Yasuhiro Ogura e un'altra figura del mondo dei rally, il campione giapponese Norihiko Katsuta (padre dell'attuale pilota Toyota WRC Takamoto).

Nonostante la mancanza di esperienza nelle corse su circuito, Latvala ha dichiarato di voler provare di persona l'auto a idrogeno realizzata da Toyota dopo averne sentito parlare dai colleghi di Toyota Gazoo Racing Europe Kamui Kobayashi, che ha guidato l'auto al suo debutto nella 24 Ore del Fuji dello scorso anno, e Kazuki Nakajima.

“Quando ho visto il video in diretta di una 24 ore Super Taikyu al Fuji durante il Rally del Portogallo dello scorso anno, ho pensato che il nuovo approccio di Toyota alla neutralità delle emissioni di carbonio fosse semplicemente straordinario", ha detto Latvala, che in precedenza aveva partecipato alla 24 Ore del Nurburgring nel 2010 al volante di una Ford Focus RS.

"Sono d'accordo sul fatto che il suono sia una delle parti migliori degli sport motoristici. E ho sentito dire da Kamui Kobayashi e Kazuki Nakajima che la sensazione di guida è la stessa di un'auto con motore a benzina. Mi interessava molto il loro feedback, quindi ho voluto verificare di persona e avrò la possibilità di guidare questa vettura".

"Avendo sperimentato in prima persona le attività per la neutralità delle emissioni di carbonio, vorrei condividerle con il mondo, soprattutto in Europa. E voglio verificare il potenziale di questa tecnologia per le auto da rally. Sono felice di poter venire in Giappone prima del Rally Japan di quest'anno".

Toyota ha lavorato per migliorare le prestazioni della GR Corolla H2 Concept - che utilizza un motore a combustione interna al posto delle celle a combustibile - sin dal suo debutto 12 mesi fa, aumentando sia la potenza erogata che il tempo necessario per rifornire i serbatoi di idrogeno.

L'anno scorso il marchio ha dichiarato di aver raggiunto la parità di potenza con il motore a benzina della GR Yaris, su cui si basa l'unità alimentata a idrogeno, mentre il tempo di rifornimento è stato ridotto dai 4 minuti e 30 secondi del debutto ad appena 1 minuto e 30 secondi.

Nell'ultima gara Super Taikyu, la cinque ore di apertura della stagione disputata a Suzuka in marzo, la Corolla si è classificata al 43° posto assoluto e ha completato un totale di 97 giri nelle mani di Sasaki, Toyoda, Ishiura e Ogura, chiudendo a 35 giri di distacco dalla vincitrice Nissan GT-R NISMO GT3 del Team Daishin.

Sasaki ha realizzato il miglior giro della vettura in qualifica in 2’26’’012s, a circa 26’’ dal ritmo dei migliori corridori della classe ST-X per le GT3, ma davanti a tutte le auto della categoria ST-5.

Il Rookie Racing ha una seconda vettura nella classe ST-Q per macchine non conformi ad alcun regolamento tecnico specifico, una GR86 di nuova generazione che utilizza carburante sintetico derivato dalla biomassa.

Il campione SUPER GT Yuhi Sekiguchi è stato aggiunto alla formazione dei piloti, insieme a Kazuya Oshima, Naoya Gamou, Daisuke Toyoda (figlio di Akio) e Ryuta Ukai.

A Suzuka, la vettura si è classificata al 28° posto assoluto, a 17 giri di distanza dalla Nissan vincitrice, con un miglior tempo di qualifica di 2’19’’620 grazie al pilota abituale della Mercedes SUPER GT Gamou, quasi alla pari con i migliori concorrenti della classe ST-2.