Super Formula | Video: Browning che botto, vola oltre le barriere alla 130R di Suzuka!
Il britannico ha perso il controllo sotto la pioggia nella velocissima curva 130R di Suzuka, è volato via dopo aver urtato le protezioni e, nonostante la violenza dell'impatto, è uscito illeso.
Ci sono curve che non perdonano. E la 130R di Suzuka è una di queste. Mercoledì scorso, durante i test pre-stagionali della Super Formula giapponese, il mondo dell'automobilismo ha trattenuto nuovamente il fiato quando Luke Browning ha subito un incidente tanto violento quanto agghiacciante in uno dei punti più veloci e leggendari del circuito nipponico.
Il britannico, ex pilota di Formula 2 e riserva della Williams in Formula 1, ha perso il controllo della sua Dallara-Toyota in condizioni di pioggia intensa mentre affrontava la velocissima curva 130R, quella curva a sinistra che in F1 si prende in pieno... ma che sotto la pioggia diventa una trappola.
La sequenza, visibile nel video che accompagna questa notizia, impressiona anche al rallentatore.
Browning va in aquaplaning in piena traiettoria, la vettura si gira e, improvvisamente, il pilota diventa un passeggero. La parte posteriore urta contro le protezioni, la monoposto si conficca nella ghiaia e viene catapultata fuori. Supera le barriere, gira in aria e atterra a pancia in giù, con una violenza che fa venire i brividi.
Per alcuni secondi, silenzio. Fortunatamente, poi è rimasto solo lo spavento.
Browing spiega come è uscito illeso: "Il HANS mi ha salvato il collo".
Il pilota britannico è riuscito ad uscire con le proprie gambe dopo aver ricevuto aiuto dai commissari. Secondo quanto riportato dall'edizione giapponese di Motorsport.com, Browning ha spiegato con serenità l'accaduto: "È stato un incidente un po' sfortunato. Ho fatto aquaplaning e sono diventato un passeggero. A posteriori, forse avrei dovuto rientrare ai box quando la pioggia ha iniziato a intensificarsi. Sono lezioni che si imparano, e oggi ne ho imparata una che mi sarà utile per la mia carriera".
Il britannico ha confermato di stare bene: "Sto benissimo, non ho dolori. Sono atterrato sull'erba e non ho colpito direttamente le barriere. Il sistema HANS è fantastico, probabilmente mi ha salvato il collo".
La 130R non è una curva qualsiasi. È il teatro dell'indimenticabile sorpasso di Fernando Alonso su Michael Schumacher nel 2005. Un'icona dell'automobilismo moderno. Ma anche un punto in cui gli errori si pagano a caro prezzo, soprattutto in condizioni estreme.
Nonostante la spettacolarità dell'incidente, il team Kondo Racing confida che i danni alla vettura non siano così gravi come si temeva in un primo momento, cosa che potrebbe persino consentire a Browning di tornare in pista nella prossima giornata di test
Lo spavento è stato enorme. Le immagini, scioccanti. Ma il risultato, per fortuna, è stato il migliore possibile. In uno sport in cui i margini sono minimi e la velocità non ammette dubbi, Suzuka ha ricordato - ancora una volta - che sotto la pioggia anche le curve prese in pieno possono diventare una lotteria. E questa volta, Luke Browning ha avuto la fortuna di uscirne camminando.
