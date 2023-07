Prima vittoria in Super Formula Lights per Enzo Trulli

Trulli ha condotto ogni giro della gara dopo aver ottenuto la sua prima pole position, tenendo a bada il rivale più vicino, Yuui Tsutsumi, per tutta la gara.

Il 18enne ha sfruttato al meglio la sua posizione in griglia per dare vita ad una fuga e, dopo aver respinto un attacco iniziale di Tsutsumi, è stato in grado di staccare il suo rivale nel corso dei 21 giri della gara, presentandosi sotto alla bandiera a scacchi con 2"9 di vantaggio.

Trulli è passato alla Super Formula Lights per il suo terzo anno in monoposto, dopo che l'anno scorso non è riuscito a conquistare punti in Formula 3, portando i colori della Carlin. Dopo un esordio difficile ad Autopolis, si è affermato come una presenza regolare nella top-five a partire dal secondo round della stagione a Sugo.

L'italiano è diventato il secondo pilota straniero a vincere una gara quest'anno nella serie nipponica dopo Igor Fraga della B-Max Racing, che ha ottenuto il suo primo trionfo a Sugo.

La vittoria di Trulli è la seconda dell'anno al volante di una Dallara 320: in precedenza, ha vinto la gara di apertura della stagione dell'Euroformula Open ad Estoril, dove ha fatto un'apparizione una tantum per la Motopark come preparazione il suo impegno in Super Formula Lights.

Alle spalle di Tsutsumi, Hibiki Taira ha completato il podio al terzo posto, allungando il suo vantaggio in campionato su Iori Kimura, che non è riuscito a fare meglio del sesto posto.

La vittoria di Trulli lo porta al quarto posto in classifica con 30 punti, 40 dietro a Taira, che finora ha ottenuto tre vittorie nel 2023.