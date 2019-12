TT 2020: OMG Racing completa la line up con James Hillier

Per la sua stagione d'esordio nelle corse su strada, il team OMG Racing ha deciso di puntare su due piloti d'esperienza, affiancando all'annunciato David Johnson il 34enne James Hillier, fresco di divorzio dal team Quattro Plant Bournemouth Kawasaki.

Soltanto pochi giorni fa, infatti, era arrivata la notizia della separazione di "Jimbo" dalla squadra di Pete Extance, con cui aveva conquistato, nell'ultimo decennio, 13 podi al TT, più la vittoria nella gara Lightweight del 2013.

Una scelta che Hillier non ha compiuto a cuor leggero, ma che è stata dettata dalla volontà di mettersi alla prova con delle nuove moto, prima del ritiro. Un desiderio coronato abbracciando il progetto della OMG Racing, che metterà a disposizione di James una S1000RR nelle classi Superbike e Superstock del TT, e una Yamaha R6 in Supersport.

"La decisione di lasciare la Bournemouth Kawasaki, dopo una bella relazione decennale non è stata una di quelle che ho preso alla leggera – ha precisato il rider britannico - Ci sono molte sfide connesse a un cambio di squadra e all'inizio di nuove relazioni. Sono stato affine alla Kawasaki per 14 anni e cambiare moto genera delle sfide, ma sono davvero entusiasta di tutto questo".

Nonostante si trovi al debutto nelle road races, OMG Racing punta in alto e Hillier è convito di aver fatto la scelta giusta scommettendo sulla squadra britannica.

"Non vedo davvero l'ora di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera con la OMG Racing e guidare la nuova BMW S1000RR e la Yamaha R6".

"OMG Racing sta mettendo insieme un bel pacchetto intorno a me. Lavorerò con un capo squadra che conosco e sarò molto vicino al team per sviluppare la moto".

“Nel motorport, sapere quando apportare modifiche è fondamentale per il successo. È certamente il momento giusto per me per fare questa mossa e non vedo l'ora di iniziare!".

Con Hillier e Johnson in squadra, partirà col podio l'avventura della OMG Racing nelle corse su strada?