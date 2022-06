Nuova tragedia al TT: Olivier Lavorel muore nella gara dei sidecar

Carica lettore audio

Le gare del TT dell'Isola di Man hanno preso il via sabato pomeriggio con quella inaugurale della Superbike, che si è svolta senza gravi incidenti ed è stata vinta da Peter Hickman della FHO Racing.

A seguire è stata la volta dei Sidecar, che avrebbero dovuto disputare tre giri del Mountain Course, ma la corsa è stata interrotta con la bandiera rossa pochi istanti dopo il via a causa di un grave incidente ad Ago's Leap, quindi dopo circa un miglio.

Si presume che un sidecar sia stato vittima di un incidente e che quello che lo seguiva non abbia potuto fare nulla per evitarlo, dando vita ad incendio.

Di conseguenza, la gara è stata interrotta e successivamente annullata, mentre i soccorritori intervenivano sull'incidente.

Tragicamente, gli organizzatori del TT hanno confermato che il passeggero del Sidecar, il francese Olivier Lavorel, è rimasto ucciso nell'incidente, mentre il pilota della Shock Factory, Cesar Chanel, è stato trasportato in aereo all'ospedale di Aintree in condizioni critiche.

Un comunicato degli organizzatori del TT recita: "L'Isle of Man TT Races è spiacente di confermare che Olivier Lavorel, 35 anni, di Sillingy, in Francia, è rimasto ucciso in un incidente durante la prima gara dei Sidecar dell'Isle of Man TT 2022".

"L'incidente è avvenuto ad Ago's Leap, a poco meno di un miglio dall'inizio del percorso, durante il primo giro della gara. Olivier stava partecipando al suo primo TT come passeggero di Cesar Chanel".

"Cesar è stato portato al Noble's Hospital su strada e trasportato in aereo all'Aintree Hospital in condizioni critiche".

"Olivier e Cesar erano entrambi esordienti al TT dell'Isola di Man ed erano stati promossi dal numero di partenza 39 al numero 21 dopo essersi qualificati come la 15° coppia più veloce, avendo registrato un'impressionante velocità sul giro di 108,420 mph".

"Olivier e Cesar, coppia di grande esperienza, hanno conquistato numerose vittorie e podi nei campionati nazionali francesi F1 e F2 Sidecar".

"L'Isle of Man TT Races trasmette le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai cari di Olivier, mentre i nostri pensieri e i nostri migliori auguri sono rivolti a Cesar in questo momento".

Questa notizia segue la tragica morte del pilota solitario Mark Purslow, avvenuta mercoledì sera in seguito a un incidente durante le prove.