42 piloti al Motor Ranch VR46 per la 100 km dei campioni 2019

Saranno 42 i piloti al via del sesto appuntamento della 100km dei campioni, suddivisi in 21 coppie per l'edizione più numerosa della gara che ogni anno viene organizzata al Motor Ranch di Valentino Rossi.

Oggi si sono svolte le prime prove libere, non obbligatorie, che hanno permesso ad alcuni piloti, soprattutto quelli provenienti da più lontano, di prendere confidenza con il tracciato.

Il programma di gara si aprirà ufficialmene domani mattina, sabato 30 novembre, quando i 42 piloti saranno divisi in quattro gruppi per prendere parte a sessioni di prove libere da 15 minuti ciascuna. Con la stessa modalità nel pomeriggio si svolgeranno le qualifiche che decideranno l'ordine di partenza della 100km dei Campioni al via alle ore 14 di domenica.

Nel programma del weekend, a chiudere la giornata di sabato, non poteva mancare "l'Americana", la classica gara ad eliminazione che si disputa nei soli due ovali dei Motor Ranch.

Fra i piloti scesi in pista oggi, Dominique Aegerter, Albert Arenas, JD Beach, Thomas Chareyre, Augusto Fernandez, Sammy Halbert, Maria Herrera, Ian Hutchinson, John McPhee, Beatriz Neila, Tito Rabat, Bradley Ray, Alex Rins, Joe Roberts e Tatsuki Suzuki.