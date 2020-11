Zorra vince il Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro

In seguito alla decisionedegli organizzatori di annullare il Rally Appennino Reggiano - ultimo appuntamento della serie IRC Pirelli a cui è abbinato il Peugeot Competition208 Rally CupPRO- il reggiano Alessandro Zorra diventa il vincitore di questa specifica classifica del Peugeot Competition2020.

Il trentasettenne di San Polo d’Enza, vincitore del Rally di Bassano e secondo nell’inaugurale rally del Casentino, precede in classifica il campione uscente, il ventiseienne empolese Mirco Straffi, a sua volta vincitorenell’aretino e terzo, complice una foratura, nella seconda e a questo punto conclusiva gara veneta.

Si conclude così anticipatamente una serie che ha visto anche quest’anno una partecipazione nutrita e combattiva delle Peugeot 208 R2B: 12 al via del Rally del Casentino, ben 17 al Rally di Bassano.

Ecco la comunicazionedell’annullamento:

"IRC Sport, società impegnata nell'organizzazione dell'International Rally Cup – Pirelli, ha condiviso con gli organizzatori del 41° Rally dell'Appennino Reggiano - previsto come ultima tappa dell'IRC Pirelli 2020 - la decisione di non disputare la manifestazione. La necessità di contenere gli spostamenti tra le regioni e all'interno delle stesse, il necessario dispiegamento di forze necessario per la disputa di un rally, a partire dall'impiego di numerosi mezzi di soccorso, appare in evidente contrasto con l'evoluzione della pandemia".

Gli organizzatori di IRC Sport hanno altresì fatto sapere che le classifiche sono congelate a quelle maturate dopo il Rally di Bassano e che i premi messi in palio dalla stessa IRC Sport, fra cui quelli previsti per il Peugeot Competition208 Rally CupPROverranno comunque elargiti seppure in misura ridotta e proporzionale al reale numero di gare disputate.

CLASSIFICA FINALE 208 Rally Cup PRO: 1. Alessandro Zorra60 punti, 2. Mirco Straffi58, 3. Fabio Farina 46, 4. Paolo Oriella 40, 5. Mario Cecchini 32, 6. Franco Ricciardi 30, 7. Giovanni Giaquinto 29, 8. Alex Pagnan 20, 9. Christopher Jr Lucchesi 18.