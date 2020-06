WithU Experiences: Vietti bacia il muro con la Hyundai! "Colpa mia"

Piccola disavventura per Celestino Vietti all'evento 'WITHU Experiences - Riders meet Rally' nel quali i piloti del Motomondiale stanno provando le Hyundai i20 R5.

La complessità della vettura messa a punto dallo Hyundai Rally Team Italia era stata fatta presente già nel briefing di mercoledì sera, ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo e a farne le spese è stato il portacolori dello SKY Racing Team VR46.

Salito sulla i20 per il primo giro di prova lungo il percorso che solitamente viene utilizzato dai partecipanti del Rally Il Ciocco, Vietti è arrivato in una curva un po' troppo ottimista e...

"...ne ho combinata una delle mie! - ha ammesso 'Cele' con un sorriso a Motorsport.com - Come sempre, esagero! In realtà non è stato nulla di che, ho solo picchiato il paraurti, però poi la macchina si è spenta e quindi ho dovuto attendere il carro attrezzi".

Le immagini sembravano che la situazione fosse molto peggiore rispetto a quello che poi si è rivelato, perché una volta tornata nel parco assistenza, la Hyundai ha mostrato danni solamente al paraurti e al fanale anteriore sinistro, con parte del passaruota da sostituire, ma sospensione e braccetto dello sterzo salvi.

"Non mi sono smentito nemmeno qui - conclude Vietti scherzando - Ma vabbè, siamo qui per divertirci. Solo che la telecamera onboard ha ripreso tutto e sul momento non è che i miei commenti siano stati il massimo... Speriamo che nei montaggi taglino la scena!".