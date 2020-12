Volkswagen chiude la sezione Motorsport a fine 2020!

Volkswagen ha annunciato che interromperà il suo impegno nel motorsport per dedicare tutte le risorse alla mobilità elettrica.

La notizia segue quella di ormai 12 mesi fa, quando la Casa di Wolfsburg aveva scelto di interrompere la produzione delle Golf GTI TCR per le corse turismo, oltre al supporto ufficiale ai propri team clienti nel WTCR assicurando comunque loro i ricambi e l'assistenza.

Nonostante le continue voci che davano i tedeschi pronti ad un nuovo impegno motoristico nelle corse elettriche - in particolare con una presunta ID.3 nell'ETCR dopo il lavoro col prototipo ID.R - ecco che oggi è arrivata la secca smentita che pone fine anche al lavoro di 169 dipendenti nello stabilimento di Hannover della sezione Motorsport, i quali verranno trasferiti in quello di Wolfsburg nei prossimi mesi per sostenere le attività di Volkswagen AG.

"Il marchio Volkswagen è ormai sulla strada per diventare leader della mobilità sostenibile elettrica - spiega Frank Welsch, responsabile del reparto sviluppo - A questo punto abbiamo deciso di porre termine alle attività di Volkswagen nel motorsport e tutte le persone coinvolte verranno integrate in Volkswagen AG".

"L'esperienza dei tecnici del motorsport e quella acquisita con il progetto ID.R resteranno nell'azienda e ci servirà per rendere ancora più efficienti i modelli ID stradali".

Wilfried von Rath, responsabile delle risorse umane, ha aggiunto: "Per decenni Volkswagen Motorsport ha regalato al marchio grandissimi successi e il mio caloroso ringraziamento va a tutti i dipendenti che ci hanno dato vittorie, titoli e record in tutto il mondo con il loro grande impegno. Siamo lieti di potergli garantire il lavoro, specialmente in questi tempi difficili, dandogli un contratto con trasferimento".

A fine 2020 Volkswagen interromperà anche la produzione della Polo GTI R5 per i rally, ma garantirà i ricambi di essa e per la Golf GTI TCR a tutte le squadre clienti.