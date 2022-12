Tragedia al Rally del Veneto: navigatrice muore in un incidente Al Rally del Veneto incidente che coinvolge l'equipaggio del team Motoracing Asd. Muore sul colpo la navigatrice Barbara Incerti. Ferito il pilota Nicola Cassinadri, trasportato in ospedale a Borgo Trento per le ferite riportate.

Di: Redazione Motorsport.com

La prima edizione del Rally del Veneto si è subito aperta nel peggiore dei modi. Un terribile incidente che ha coinvolto uno degli equipaggi iscritti ha fatto registrare il decesso di una navigatrice.

L'incidente, avvenuto a Badia Calavena, provincia di Verona, ha coinvolto l'equipaggio del team Motoracing Asd formato da Nicola Cassinadri e Barbara Incerti. La loro Peugeot 205 Rallye è uscita di strada nel corso della seconda stage della gara dedicata alle auto storiche, ribaltandosi.

Nicola Cassinadri, Barbara Incerti, Motoracing Asd, Peugeot 205 Rallye Photo by: Rally del Veneto

Barbara Incerti, navigatrice di 53 anni, è morta sul colpo. Nicola Cassinadri, 50 anni e residente in Emilia Romagna, è stato invece trasportato dai sanitari del 188 a Verona, all'ospedale di Borgo Trento, a causa delle ferite riportate nell'incidente.

Dopo il terribile evento, gli organizzatori del Rally del Veneto hanno sospeso l'evento.

Ai famigliari Barbara Incerti vanno le più sentite condoglianze da parte della Redazione di Motorsport.com.