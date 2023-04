Rally | Tragedia in Spagna, equipaggio muore contro un albero

Carica lettore audio

L’immagine è agghiacciante: l’abitacolo si è letteralmente deformato per il tragico impatto con un albero. Per Julio Cesar Castrillo e Francisco Javier Alvarez intrappolati nella loro Citroen DS3 di classe N5 non c’è stato niente da fare.

Il Rally Villa de Tineo nelle Asturie, prova di apertura del campionato regionale spagnolo iniziato sabato è stato immediatamente fermato. Gli immediati soccorsi non sono serviti a nulla: per l’equipaggio iberico non c’è stato scampo.

Il mondo dei rally piange un altro dramma dopo la prematura scomparsa di Craig Breen, morto giovedì durante un test con la Hyundai i20 N Rally1 in preparazione del Rally di Croazia valido per il mondiale.

Julio Cesar Castrillo e Francisco Javier Alvarez sono usciti di strada alle 16,45 nel corso della prova speciale n. 6 lunga 13,08 km: è stata aperta immediatamente un’inchiesta per capire le cause dell’incidente che ha molto colpito la comunità asturiana che ha deciso tre giorni di lutto in rispetto dell’equipaggio.

Anche Fernando Alonso ha voluto esprimere la sua solidarietà e dolore ai due rallysti originari di Oviedo con la pubblicazione di un Tweet.