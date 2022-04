Rally | Pirelli ha presentato le nuove gomme per le vetture storiche

Carica lettore audio

Al Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, Pirelli presenta l’ultima evoluzione della gamma Classic destinata alle vetture del Gruppo A, nate fino al 1990: il P7 Corsa D3B 235 40/17.

La nuova gomma da asfalto asciutto presenta una mescola hard ottimizzata per ridurre l’usura e una struttura totalmente rivisitata. On particolare, gli ingegneri Pirelli, hanno sviluppato una struttura in grado di controbilanciare al meglio le basse sospensioni di quella tipologia di vetture, contenendone in tal modo la tipica nevosità. I risultati di questi interventi sono una maggiore guidabilità, accresciuta sicurezza e un miglioramento complessivo delle prestazioni delle auto.

Come tutti gli pneumatici della gamma P7 Classic, anche il P7 Corsa D3B replica nell’aspetto le coperture dello scorso secolo, con il logo in bianco e le sigle fedeli agli originali.

Padrino della nuova gomma, nella conferenza di presentazione nel service park di Porto Cervo, Miki Biasion che con Pirelli ha colto i maggiori successi in carriera.

"La nuova gomma è destinata alle auto che hanno fatto la storia del Rally come la Lancia Delta – commenta Terenzio Testoni, Rally Activity Manager di Pirelli -. Il P7 Corsa Classic D3B è l’evoluzione della nostra gomma hard da asfalto che ha sempre riscosso un alto gradimento da parte degli equipaggi. Il nuovo pneumatico porta sulle auto storiche le tecnologie più moderne e il frutto delle nostre esperienze sui campi gara di tutto il mondo per assicurare performance e accrescere i livelli di sicurezza".

La gamma P7 Corsa Classic è stata sviluppata per andare incontro con soluzioni innovative alle esigenze dei piloti dei rally storici e dei collezionisti delle auto dell'età d'oro di questo sport ed è stata ottimizzata per competere in un'ampia varietà di condizioni atmosferiche e superfici diverse.

Al D3B hard dry destinato alle tappe superiori ai 20 km, con asfalto molto abrasivo e temperature superiori ai 25°, si affiancano il P7 Corsa Classic D5, con mescola medium da asciutto per l'utilizzo su asfalti medi e temperature da 10 a 30°C e il P7 Corsa Classic D7, con mescola soft per asfalti lisci e temperature da 0°C a 15°C. Per gli impieghi su asfalti completamente bagnati o misti bagnato-umido, è stato sviluppato Il P7 Corsa Classic W7.