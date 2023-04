Rally | Marcus Gronholm al Mythical Cars Rally su una Subaru

Carica lettore audio

Il Mythical Cars Rally, evento che si terrà dal 24 al 27 maggio a Varzi, acquista un'altra stella di valore assoluto nel suo già nutrito parco partenti. Si tratta del 2 volte campione del mondo WRC Marcus Gronholm.

Il pilota finlandese, ultimo a conquistare un iride WRC prima del connazionale Kalle Rovanpera, sarà navigato da Timo Rautiainen, suo storico copilota e attuale cognato, e correrà su una Subaru Impreza WRC08.

Marcus, che a Varzi sarà di nuovo insieme al cognato Timo Rautiainen, ha dichiarato: “È stato davvero bello ricevere questa offerta da Andrea [Adamo, consulente Logiman Mythical Cars Rally]. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho guidato, non ricordo bene quale, credo fosse in Svezia [nel 2019].

“La priorità per me è divertirmi, nulla di più! Non voglio che la gente si aspetti un grande risultato o una grande prestazione da parte mia. Non tornerò per diventare campione del mondo e non guiderò come un matto. Mi godrò semplicemente la guida e l’atmosfera di questo evento".

Marcus Gronholm Photo by: Motorsport Images

“Mi rendo conto che ci saranno molti appassionati al parco e sulle speciali: cercherò di intrattenerli e di divertirmi con loro. Questa è la cosa principale per me. Guidare la Subaru è sicuramente una buona idea da parte di Andrea; ok, ho un po’ di esperienza con questa macchina, ma non una storia così importante. Se avessi guidato la [Peugeot] 206 WRC, forse sarei stato tentato di pensare che fosse di nuovo il 2002 e che avrei potuto spingere al massimo!".

“Non lo farò. Ma mi godrò il weekend. E anche Timo [Rautiainen, copilota] non vede l’ora. È impegnato con lo sport, ma credo che entrambi ci divertiremo a tornare in prova speciale".

Il consulente di Logiman Mythical Cars Rally, Andrea Adamo, ha aggiunto: “Marcus è sempre stato uno dei grandi protagonisti del campionato mondiale".

“Come tutti, aspettavo sempre che arrivasse alla fine della prova speciale per raccontarci un’altra storia. Spero che possa portare alcune di queste storie quando ci incontreremo a Varzi. È una persona straordinaria e, naturalmente, un pilota straordinario!".

“La cosa più bella è che non gareggia molto spesso, quindi averlo qui con noi è davvero speciale. Capisco il suo pensiero sulla competizione: ne è stato parte e si è trovato in cima al mondo. Vogliamo che si diverta: una parte importante del Logiman Mythical Cars Rally è l’impegno con gli appassionati nel parco assistenza di Varzi. Faremo un grande spettacolo e Marcus è sempre stato un grande showman!”.