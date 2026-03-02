Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ricordo
Rally

Rally | Lancia ricorda Sandro Munari: il "Drago" è entrato nella leggenda

Roberta Zerbi, CEO di Lancia, ha voluto esprimere la sua gratitudine a Munari per aver contribuito a rendere il marchio più vincente nella storia del rally. L'ultimo saluto al campione sarà martedì 3 marzo: con la camera ardente alla Certosa di Bologna dalle 9 alle 10,30 a cui farà seguito la cerimonia religiosa a Santa Maria Maggiore alle 11.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Lancia ricorda Sandro Munari

Lancia ricorda Sandro Munari

Foto di: Stellantis

È rimasto in silenzio per tanti, troppi anni. Era prigioniero della sua malattia, isolato dal resto del mondo. Accudito dalla moglie, Flavia e dal figlio, Matteo. In quel limbo della storia che ti tiene in sospeso in una sorta di nulla, proprio come Michael Schumacher e Alex Zanardi.  

La morte si trasforma in un dolore profondo per chi resta, ma diventa una liberazione per chi va. “Il drago” è tornato a essere... libero. E riprende il posto che merita nel Pantheon dei Rally. Sembrava dimenticato nel suo destino crudele e, invece, è nel cuore di tutti quelli che amano le corse su strada. La sua fine a 85 anni rappresenta un nuovo inizio. Era uscito dalla cronaca, ma non era ancora entrato nella Leggenda. Ora è l’espressione di un Mito. 

L'avvocato Agnelli, Cesare Fiorio, Sandro Munari e Mauro Mannucci: la Lancia mitica

L'avvocato Agnelli, Cesare Fiorio, Sandro Munari e Mauro Mannucci: la Lancia mitica

Foto di: Stellantis

“Sandro Munari è stato uno dei simboli più autorevoli della nostra storia sportiva – ha dichiarato Roberta Zerbi, CEO di Lancia -. Le sue vittorie hanno contribuito a rendere Lancia il marchio più vincente nella storia del rally. Proprio nell’anno in cui siamo tornati ufficialmente nel mondiale con il nostro programma nel WRC2, il suo esempio rappresenta per noi un riferimento concreto di competenza, visione e passione. A lui va la nostra gratitudine”. 

Sandro Munari su Lancia Barchetta alla Targa Florio

Sandro Munari su Lancia Barchetta alla Targa Florio

Foto di: Stellantis

Sandro era un uomo mite, in netto contrasto con il soprannome di “Drago” che, pare, gli era stato affibbiato dall’amico Ignazio Giunti. Un nomignolo che rappresentava la sua capacità di... divorare gli avversari e la strada. E l’immagine che pubblichiamo mostra un Munari impegnato con la Lancia Fulvia HF F&M Special alla Targa Florio 1970 dove indossava per la prima volta un casco che effigiava il Drago, segno inequivocabile che l’alias, o se preferiamo definirlo nickname, in modo più moderno, era di suo totale gradimento. 

Sandro Munari al Rally di Monte Carlo vinto con la Lancia Fulvia HF nel 1972

Sandro Munari al Rally di Monte Carlo vinto con la Lancia Fulvia HF nel 1972

Foto di: Stellantis

“La Lancia deve molto a Munari - aggiunge Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF -. Le sue imprese con la Fulvia 1600 HF 1.6 Coupé Gr. 4 ufficiale – ancora oggi custodita nella Collezione Storica Lancia – restano un patrimonio tecnico e umano di valore straordinario. Con quella vettura vinse il Rally di Montecarlo nel 1972, aprendo una stagione irripetibile per il Marchio”. 

La scomparsa di Sandro Munari segna la perdita di un protagonista assoluto della storia del motorsport italiano e internazionale. La camera ardente sarà aperta martedì 3 marzo alla Certosa di Bologna dalle 9 alle 10,30. Seguirà la cerimonia religiosa a Santa Maria Maggiore in via Galliera alle 11, prima del trasferimento alla sua Cavarzere dove sarà sepolto. 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Rally | "Il Drago" si è spento: ci ha lasciato Sandro Munari a 85 anni

Top Comments

More from
Franco Nugnes

MotoGP | Rivola: "Siamo cresciuti molto, ma Aprilia potrà fare ancora meglio"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Rivola: "Siamo cresciuti molto, ma Aprilia potrà fare ancora meglio"

F1 | Ferrari: ecco perché la SF-26 in Australia cerca una partenza bruciante

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Ferrari: ecco perché la SF-26 in Australia cerca una partenza bruciante

Rally | "Il Drago" si è spento: ci ha lasciato Sandro Munari a 85 anni

Rally
Rally
Rally | "Il Drago" si è spento: ci ha lasciato Sandro Munari a 85 anni

Ultime notizie

MotoGP | Sofuoglu: "Al 99% Razgatlioglu resterà in Pramac nel 2027"

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Sofuoglu: "Al 99% Razgatlioglu resterà in Pramac nel 2027"

Rally | Lancia ricorda Sandro Munari: il "Drago" è entrato nella leggenda

Rally
Misc Rally
Rally | Lancia ricorda Sandro Munari: il "Drago" è entrato nella leggenda

MotoGP | Di Giannantonio: un podio alla portata sfugge tra errori altrui e altri problemi

MotoGP
MtGP MotoGP
Thailandia
MotoGP | Di Giannantonio: un podio alla portata sfugge tra errori altrui e altri problemi

MotoGP | Pavesio ammette: "Yamaha ha una montagna da scalare"

MotoGP
MtGP MotoGP
Thailandia
MotoGP | Pavesio ammette: "Yamaha ha una montagna da scalare"