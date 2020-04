Pirelli diventa fornitore esclusivo di Volkswagen per la Polo R5

Volkswagen Motorsport e Pirelli hanno raggiunto un accordo per la fornitura esclusiva di gomme per qunto riguarda la Polo GTI R5.

La vettura da rally della Casa di Wolfsburg, che rientra nella categoria delle auto con specifiche Rally2 secondo la nuova scala diramata dalla FIA, verrà quindi equipaggiata con gli pneumatici del costruttore milanese, che seguirà tutti i team e piloti clienti armati di Polo in giro per il mondo.

Volkswagen e Pirelli hanno anche dato il via ad un programma di sviluppo del quale beneficeranno entrambi, sia per quanto riguarda la macchina, che per le coperture P Zero RA 235/40-R18 da asfalto (misure 20/65-18, mescola dura, media, soft e supersoft) e Pirelli Scorpion K utlizzate su terra, oltre ai Sottozero Ice e Sottozero Snow per i rally su neve e ghiaccio.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Pirelli come fornitore ufficiale di Volkswagen per il progetto clienti - ha dichiarato il Direttore di Volkswagen Motorsport, Sven Smeets - Pirelli è sinonimo di grande successo nei rally e con le R5 si è distinta sulla scena nazionale ed internazionale. In questo modo i nostri clienti potranno avere una gomma di grande successo e dalle alte prestazioni e tecnologie per le loro Polo GTI R5”.

Terenzio Testoni, responsabile rally di Pirelli, ha aggiunto: "La tecnologia contenuta nelle nostre gomme da rally nasce dalla lunga esperienza al vertice del motorsport. Quest'ultima collaborazione con Volkswagen per la Polo GTI R5 ci dà la possibilità di lavorare con uno dei più grandi marchi del mondo nell'interazione tra vettura e pneumatico, dando il massimo delle prestazioni nelle competizioni".