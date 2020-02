Paolo Diana: sulle orme di Ken Block con una 131 tutta nuova

Non avrà ancora il seguito planetario del collega statunitense, ma Paolo Diana è probabilmente la più interessante risposta italiana a Ken Block. Il 43enne riminese ormai è considerato una garanzia di spettacolo da parte degli appassionati dei traversi ed inizia ad avere tanti ammiratori anche al di fuori dei confini nazionali.

Non a caso, è sempre stato uno dei piloti più acclamati nelle sue ormai 13 apparizioni al Rallylegend, dove nella scorsa edizione si è anche portato a casa il premio "Jump in the Legend" per il salto più lungo.

Diana ha abituato i suoi fan ad esibirsi al volante di una Fiat 131 Racing, ma per il 2020 ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella. La base sarà sempre la vettura della Casa torinese, ma questa volta si tratterà di un progetto più spinto, realizzato in collaborazione con la Tedak Racing di Andrea Carretti.

"Sarà la mia nuova sala giochi. Il progetto è nato per caso dopo una chiacchierata ed ora sta prendendo forma. Ancora non svelo i dettagli tecnici ma sarà una vettura che mi regalerà grandi emozioni" ha detto Paolo Diana.

"Con questa spero di riuscire a scaldare ancora di più il pubblico lungo le prove speciali dei rally a cui parteciperò. Mi farebbe piacere trovare nuovi partner tecnici e commerciali per questo nuovo progetto, in cui credo con tutto me stesso" ha aggiunto.

E attenzione, perché il progetto non è più solo quello di portare in gara la 131, ma c'è l'intenzione di provare anche a realizzare dei video spettacolari, ricalcando in un certo senso proprio la carriera di Block, ma andando a sperimentare delle idee completamente inedite.

"Il 2020 è una stagione importantissima per me e cercherò di regalare grandi emozioni ai miei tifosi ed ai fans della Peletto Racing Team. Ho in programma un ricco calendario di appuntamenti italiani ed internazionali, la realizzazione del nuovo prototipo ed una serie di video per fare divertire i miei tifosi".

A riprova dell'importanza che sta assumendo il progetto, Diana è recentemente entrato a far parte anche del Peletto Racing Team, nel quale avrà anche l'onore di avere un compagno di colori speciale.

"Sono veramente felice di rappresentare il Peletto Racing Team. Ringrazio il patron Stefano Peletto per avermi offerto questa grande opportunità di crescita. Per me è motivo di grande orgoglio essere in squadra assieme a Paolo Andreucci, 11 volte campione italiano rally. Ho sempre nutrito una grande stima nei suoi confronti e mi sento veramente onorato di correre con i suoi stessi colori".

Nel video qui sotto, Paolo racconta la sua 131 Racing. Godetevela in attesa di scoprire quali saranno le novità su quella che porterà in gara nel 2020...