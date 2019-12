Monza Rally Show, PS8: Crugnola chiude in bellezza e trionfa

Andrea Crugnola ha vinto meritatamente l'edizione 2019 del Monza Rally Show. Al volante della Volkswagen Polo R5, infatti, è stato il grande mattatore del weekend brianzolo, mettendo la sua firma su ben cinque delle otto prove speciali disputate.

Nonostante avesse già un margine di 10" da amministrare sul diretto inseguitore Dani Sordo, Crugnola ha fatto la differenza anche nella prova conclusiva, la "Monza" da soli 1,26 km, facendo segnare il miglior tempo in 1'15"1.

Alla fine quindi si è imposto con un margine di 11"5 su Dani Sordo, che nella speciale conclusiva non è andato oltre all'ottavo tempo, seppur staccato di appena 1"5. L'italiano quindi ha reagito alla grande al contatto con Craig Breen che gli era costato la leadership nella PS5, ma anche per lo spagnolo della Hyundai va detto che ha pesato il calo di potenza accusato dalla sua i20 R5 nella PS6.

Peccato per Andrea Nucita, che ha visto sfumare un secondo posto che avrebbe meritato a causa di una penalità di 5". Al volante della Hyundai i20 R5 del Phoenix Racing ha infatti chiuso a soli 3"4 dalla piazza d'onore di Sordo.

Se non altro, nell'ultima prova è riuscito a difendersi dall'attacco di Marco Bonanomi, anche lui incappato in una penalità di 5" con la sua Skoda Fabia R5. L'ex pilota dell'Audi alla 24 Ore di Le Mans si è visto sfuggire il podio per soli 3"4, ma si può consolare con il miglior tempo nella PS5.

Allo stesso modo, Craig Breen è riuscito a mantenere il suo quinto posto finale ai danni del compagno di squadra Andreas Mikkelsen, al quale non è bastato vincere la PS7 e fare il terzo tempo nella prova conclusiva per riprendersi ai danni del compagno di squadra una quinta posizione persa a causa di una penalità di 5".

Dietro ai due portacolori della Hyundai, nella classifica generale troviamo Alessandro Re, che con la sua Volkswagen Polo R5 è riuscito a recuperare una posizione nella giornata conclusiva approfittando di un problema al freno a mano della Skoda Fabia R5 di Matteo Beretta, alla fine beffato per solo un secondo nella lotta per il settimo posto.

A completare la top 10 troviamo poi Andrea Mabellini, autore di un ottimo secondo tempo nella prova conclusiva, ed Alessandro Bosca. Tra i protagonisti però c'è anche Raffaele Marciello, alla fine 12esimo e rimasto fuori dalla top 10 per appena 7" con la sua Citroen C3. Attardato invece Luca Rossetti, che aveva danneggiato una sospensione della sua Citroen in un contatto con Beretta nel corso della PS5.

Monza Rally Show - Classifica finale