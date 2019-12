Monza Rally Show, PS6: problema per Sordo. Crugnola torna primo

L'ultima prova speciale della giornata odierna del Monza Rally Show 2019, la Autodromo 2 di 8,83 chilometri, ha cambiato nuovamente i vertici della classifica generale dell'evento. Andrea Crugnola ha vinto la stage, la quarta del suo fine settimana, ed è tornato a condurre la corsa quando mancano 2 speciali alla fine, che saranno disputate domani.

Il varesino del team Gass Racing ha ottenuto il miglior tempo di speciale in 4'59"3, precedendo di 2"2 la prima Hyundai i20 New Generation R5, quella di Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger, e di 3 netti la Volkswagen Polo GTI R5 di un ottimo Alessandro Re.

Crugnola ha anche sfruttato il problema che ha rallentato nel corso della prova Daniel Sordo. L'ormai ex leader della corsa ha dovuto fare i conti con un calo di potenza della sua Hyundai i20. Per questo motivo ha fatto segnare solo il 23esimo crono di speciale, perdendo così non solo il primo posto nella generale, ma anche il secondo.

Ad approfittare delle sventure tecniche del pilota della Hyundai è stato anche il solito, incisivo Andrea Nucita al volante di una Hyundai i20 R5. Il siciliano è ora il primo inseguitore di Crugnola, ma il suo svantaggio nei confronti del varesino è di 5"6.

L'unico pilota che può aspirare a recuperare qualche posizione nella giornata di domani per quanto riguarda il resto della Top 5 è Marco Bonanomi. Il brianzolo ha ridotto il suo svantaggio dalla vetta a 10"7 ed è a 1"4 dalla terza posizione occupata ora da Dani Sordo e Carlos Del Barrio.

Da segnalare il sorpasso nella classifica generale di Andreas Mikkelsen nei confronti di Craig Breen avvenuto proprio nell'ultima prova della giornata. Il norvegese, grazie al secondo tempo di speciale, ha ora un vantaggio di appena 1 decimo di secondo nei confronti del compagno di squadra.

