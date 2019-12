Monza Rally Show, PS4: Crugnola cala il tris davanti a Breen

Andrea Crugnola sembra seriamente intenzionato a dare la spallata decisiva per portarsi a casa l'edizione 2019 del Monza Rally Show. Il pilota varesino ha vinto anche la Prova Speciale 4, la Parabolica 1 di 9,66 chilometri, allungando così nella classifica generale che lo vede in testa sin dalla prima prova svolta ieri pomeriggio.

Il pilota del team Gass Racing ha staccato un grande tempo, sebbene abbia commesso un piccolo errore nel corso della prova. Nulla ha potuto Craig Breen, che si è dovuto accontentare della seconda posizione staccato di 1"3 al volante della prima Hyundai i20 R5 ufficiale.

Per il pilota nord-irlandese si tratta per ora del miglior piazzamento di speciale del fine settimana, che lo ha aiutato a rientrare in Top 5 superando la Skoda Fabia di Matteo Beretta e Fabrizio Carrara, ora sesti davanti ad Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger con la terza Hyundai ufficiale.

Questa volta Daniel Sordo si è dovuto accontentare del terzo tempo di speciale, che lo ha fatto così allontanare da Crugnola in classifica. Il divario tra i due è di 5"5, con lo spagnolo del team di Alzenau che dovrà stare attento nelle prossime prove perché Andrea Nucita è sempre alle sue spalle, staccato di appena 1"1.

Al termine della prova Marco Bonanomi si è detto soddisfatto della sua prestazione. Il suo tempo è stato però il quinto di stage, dunque non ottimale per cercare di rientrare sui tre piloti che lo precedono il classifica.

Ancora problemi ai freni per Luca Rossetti e Nicolò Gonella. La C3 R5 ufficiale ha lo stesso problema da qualche speciale a questa parte e Rossetti è costretto a guidare in modo affatto aggressivo e questo li ha fatti sprofondare in 19esima posizione.

Monza Rally Show - Classifica dopo la PS4