Monza Rally Show, PS3: Sordo emerge nel traffico

Il Monza Rally Show 2019 è ripartito questa mattina con la Prova Speciale 3, la lunga Grand Prix 1 di 44,83 chilometri, e a sorpresa a staccare il miglior tempo non è stato un pilota abituato a destreggiarsi in pista, bensì uno dei piloti che hanno fatto meglio nel WRC 2019: Daniel Sordo.

Il nativo di Torrelavega, pilota ufficiale di Hyundai Motorsport, ha ottenuto il miglior tempo assoluto in 22'33"1, battendo per 2"7 uno specialista del calibro di Marco Bonanomi, navigato da Luigi Pirollo. Grazie a questa bella prestazione, lo spagnolo è salito in seconda posizione nella classifica generale superando un comunque competitivo Andrea Nucita.

Il siciliano, al volante di una Hyundai i20 New Genration R5, ha ottenuto lo stesso tempo di Bonanomi, accreditato dunque del secondo posto a pari merito con il brianzolo, mentre il leader della classifica generale Andrea Crugnola si è dovuto accontentare della quarta posizione a 3"4 da Sordo.

Il varesino, sempre al volante della Volkswagen Polo GTI R5 preparata dal team Gass Racing ha ora un vantaggio di 4" su Sordo e di 4"5 su Andrea Nucita. Marco Bonanomi ha ridotto il suo divario dalla vetta, ora misurabile in 11"5.

Ottimo il quinto tempo di Matteo Beretta, con cui si è messo alle spalle la seconda Hyundai i20 R5 ufficiale di Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger. Per il norvegese una buona prova, che lo ha portato a battere di 2 decimi di secondo la Polo GTI R5 di Alessandro Re.

Craig Breen ha firmato l'ottavo tempo con la terza Hyundai del team ufficiale davanti alla Ford Fiesta di Alessandro Bosca. Proprio quest'ultimo è stato protagonista di un contatto nel corso della stage che ha portato al ritiro Piero Longhi. I due hanno avuto un'incomprensione nel corso della prova e sono entrati in contatto. Ad avere la peggio è stato proprio Longhi, che si è ritirato a causa di un danno alla sua vettura.

Monza Rally Show - Classifica dopo la PS3