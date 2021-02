Luciano Linossi al Rally di Adria con una Polo R5

Per Luciano Linossi si è aperta ufficialmente la stagione 2021. Il primo appuntamento stagionale lo vedrà al volante della Polo R5 al Rally di Adria. Al suo fianco ci sarà Sofia D’Ambrosio, che nonostante la giovane età, 23 anni, alle sue spalle ha accumulato tantissima esperienza.

La vettura tedesca è curata dalla PA Racing di Alessandro Perico. La gara si svolgerà all’interno del rinnovato circuito e per Luciano questo potrebbe essere un vantaggio, vista la sua carriera da pistaiolo.

Numerosi gli equipaggi al via, con nomi importanti, tra questi Longhi, Bonanomi, Mabellini, Miele, Battistoli, Re e tanti altri ancora. Il totale degli iscritti è di 124 iscritti e 42 di questi sono in classe R5. Si prospetta una dura lotta per conquistare le posizioni alte della classifica. La manifestazione si consumerà dal 12 al 14 febbraio.

Sul piano tecnico, i concorrenti che accetteranno la sfida di Adria si troveranno di fronte ad un circuito in ampia parte rinnovato e con il manto stradale nuovo, quindi le “PS” che verranno ricavate saranno diverse dal passato, con ben 70 chilometri di distanza competitiva in due giorni di sfide, al sabato ed alla domenica.

Le novità proposte nel tracciato dell’Adria International Raceway, saranno saggiate per la prima volta proprio dai rallisti in gara ed il disegno delle varie “PS” è già fruibile nel sito web dell’evento.

"Non vedevo l’ora di rimettermi tuta e casco. La prima gara dell’anno mi fa ritrovare la Polo R5 del Team PA Racing e al mio fianco l’esperta Sofia D’Ambrosio. Si corre sul rinnovato circuito di Adria e trattandosi di pista potrei avere delle chance in più. La battaglia sarà veramente aspra, con ben 42 R5 al via. L’elenco iscritti è di tutto rispetto, ci sono nomi importanti che danno lustro alla manifestazione e allo stesso tempo, daranno del filo da torcere. Darò tutto me stesso, voglio divertirmi", ha detto Luciano Linossi.