Lancia ha svelato la Ypsilon Rally4 e il Trofeo Lancia Rally

Il nuovo corso di Lancia nel motorsport è iniziato ufficialmente oggi. A Balocco, pista adibita ai test di Alfa Romeo, il marchio italiano ha presentato la nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF con cui tornerà nelle corse a partire dal 2025.

Una presentazione, quella della Ypsilon Rally4, pensata per esaltare la vettura stradale - non a caso la cerimonia è stata aperta con i dati di prenotazione, che hanno quasi toccato le 10.000 unità - e ha preso gran parte del tempo.

Poi, però, è arrivata la parte più interessante, quella che tanti appassionati attendevano. La Ypsilon Rally4, già vista nei mesi scorsi durante i test di sviluppo, è stata presentata assieme al Trofeo Lancia Rally. Si tratta di un trofeo che si svolgerà all'interno del Campionato Italiano Assoluto Rally del prossimo anno e sarà diramato in tre categorie: Junior (fino ai 25 anni), Master (dai 25 ai 35 anni), Expert (oltre i 35 anni).

L’iscrizione, al costo di 2.500 euro ad equipaggio, include tutto: l’abbigliamento tecnico Lancia per correre, una hospitality a disposizione in campo gara, il servizio ricambi al parco assistenza, la certezza di un regolamento sicuro e rispettato da tutti ed infine l’enorme visibilità che la squadra Corse Lancia darà al Trofeo e ai suoi protagonisti.

In palio un montepremi totale di circa 300.000 euro, considerando i premi gara, i premi di fine stagione per i vincitori di categoria e il premio finale al vincitore assoluto del Trofeo, che avrà la possibilità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally4 HF del team ufficiale Lancia Corse HF. La prima data del Trofeo Lancia Rally coincide con la seconda gara del Campionato Italiano Rally.

Per quanto riguarda la Ypsilon Rally4, invece, sarà omologata il 1 gennaio 2025 ed è già disponibile per gli ordini. I primi esemplari dovrebbero essere consegnati alla fine di gennaio. La vettura ha un motore di 212 cavalli, già visto sulle Peugeot e Opel Corsa Rally4 (il Puretech Turbo). Lancia ha voluto sottolineare con forza come la nuova Ypsilon non sia solo una Rally4 Stellantis ricarrozzata, bensì una vettura con diverse novità rispetto alle precedenti a partire dal pianale, il CMP nella versione MHEV, ma anche le geometrie, e altre componenti. Una vettura pensata per limare o togliere definitivamente i difetti che hanno 208 e Corsa Rally4.

La Casa, inoltre, fa sapere che il rapporto peso/potenza è estremamente interessante, rendendo l’auto molto veloce. Dotato di un cambio a innesti frontali SADEV a 5 marce e un differenziale autobloccante meccanico, il modello ad alte prestazioni si pone come soluzione ideale per il divertimento di tutti gli appassionati di rally, ma anche come serio candidato per i piloti che ambiscono alla vittoria nella categoria R4 e nei campionati a due ruote motrici.

Inoltre, la Ypsilon Rally 4 HF presenta freni a disco anteriori ventilati da 330 mm nella configurazione asfalto, che garantiscono una frenata potente e permettono staccate molto forti, requisito fondamentale nei rally, soprattutto in quelli italiani dove bisogna affrontare salite e discese continue. Per le sospensioni McPherson sono stati scelti ammortizzatori Ohilns a 3 vie regolabili, per permettere a ogni pilota di fare le messe a punto ideali per il proprio stile di guida.

La Casa italiana ha anche reso noto il prezzo della vettura completa: 74.500 euro.

La Ypsilon Rally 4 HF è un tributo alla storia di Lancia nei rally, pensata per offrire emozioni e divertimento, proprio come la mitica Fulvia Coupé HF degli anni ’60, ovvero compatta, veloce e incredibilmente piacevole da guidare. Del resto, la nuova vettura è stata creata per chi, mettendosi al volante, vuole sentirsi parte di una storia fatta di coraggio, innovazione e vittorie. Siamo alla fase di messa a punto finale, con omologazione prevista il 1° gennaio 2025, e contiamo di consegnare i primi esemplari a partire da fine gennaio”, ha dichiarato Eugenio Franzetti, direttore di Lancia Corse HF.

Allo sviluppo della vettura ha partecipato anche Miki Biasion, 2 volte campione del mondo WRC proprio con Lancia a fine anni 80 (1988-1989).

“Se da bambino il tuo sogno era la pista, allora il tuo sogno era rosso come una Ferrari. Ma se sognavi di diventare pilota di rally, allora il tuo sogno si chiamava Lancia. Sono onorato di aver lavorato insieme ai team di Lancia e di Stellantis Motorsport nella messa a punto della Ypsilon HF e della Ypsilon Rally 4 HF. Spero di ispirare tutti i giovani piloti che si stanno facendo strada con la nostra Lancia Ypsilon Rally 4 HF per diventare professionisti e futuri campioni. La Lancia delle vittorie e delle gare è tornata e sono più che felice di farne parte”.

Importanti anche le parole di Biasion per quanto riguarda il futuro di Lancia nei rally. A oggi la Casa italiana è tornata facendo un piccolo passo, e il motivo è il seguente: "I costi di Rally1 e Rally2, a oggi, sono proibitivi. Solo Case grandi quali Toyota e Hyundai possono investire in tal senso. Sappiamo che la FIA sta pensando ai prossimi regolamenti tecnici e l'obiettivo sarà ridurre drasticamente i costi di queste vetture. Se così dovesse essere, può essere che Lancia possa davvero farci un pensierino...".

Per ora - e probabilmente per gli anni a venire - una speranza. Ma, si sa, la speranza (soprattutto degli appassionati) è davvero l'ultima a morire.