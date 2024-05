Lancia annuncia la Ypsilon Rally4. Tanto marketing, poca sostanza

Qualche mese fa avevamo parlato di Lancia e dei suoi piani per tornare nei rally cercando di calmierare le comprensibili aspettative degli appassionati della categoria del motorsport, definendoli un "ritor... no" e spiegando per quale motivo i progetti del marchio che fa parte del Gruppo Stellantis fossero tutti legati al marketing più che a un vero e proprio impegno nel motorsport.

Oggi la conferma è arrivata dalla stessa Lancia. La Casa torinese ha ufficializzato la realizzazione di una vettura che avrà le sembianze di una Ypsilon - la nuova macchina che sarà immessa sul mercato tra qualche mese - su specifiche Rally4.

Il comunicato di Lancia recita così: "Da oggi il cuore di tanti tifosi e appassionati di Rally tornerà a pulsare. Lancia ha infatti deciso di tornare nel mondo dei Rally, partendo dalle basi della competizione, dal Rally 4, il cuore pulsante dei Rally: una categoria che rappresenta la passione pura, con protagonisti i giovani piloti che cominciano la carriera con passione per diventare i professionisti di domani. Un nuovo inizio in perfetto stile Lancia, caratterizzato da ambizione, pragmatismo e umiltà, in coerenza con la missione e il DNA del marchio".

Lancia Ypsilon Rally 4 HF Foto di: Lancia

"Lancia è ancora oggi il marchio più vincente di tutti i tempi nel mondo dei rally, con 15 Campionati del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana".

"Lancia Ypsilon Rally 4 HF è alimentata da un motore 1,2 litri turbo 3 cilindri e 4 valvole per cilindro (12 valvole complessive) che sviluppa 212 CV. Dotato di trazione anteriore con trasmissione meccanica a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico, il modello ad alte prestazioni si pone come soluzione ideale per il divertimento di tutti gli appassionati di rally, ma anche come serio candidato per i piloti che ambiscono alla vittoria nella categoria R4 e nei campionati a due ruote motrici".

Vi avevamo parlato dell'intenzione di realizzare una Rally4 per questioni di convenienza economica e così sarà. Non è un caso che la base della Ypsilon da rally sia la stessa della Peugeot 208 Rally4, presentata ormai 4 anni fa, poche settimane prima dell'arrivo della pandemia da COVID-19 (senza contare la Opel Corsa realizzata sulla stessa base).

Una scelta a risparmio, perché basterà realizzare una carrozzeria dalle sembianze di quella della nuova Ypsilon per poter dare in pasto a piloti e persone un ritorno che, di fatto, ritorno non è.

La mossa fatta da Lancia - o meglio, dai vertici di Stellantis - ricalca quanto già fatto in passato con Alfa Romeo, che ha rimarchiato quella che oggi è la Sauber e che diverrà Audi dal 2026 in Formula 1. Stesso discorso per Maserati, entrata in Formula E acquistando il team Venturi dalla stagione 2022-2023. Tanti nomi e marchi in bella vista, ma a livello tecnico si tratta di progetti già esistenti e avviati che accolgono marchi prestigiosi, senza però avere ritorni tecnologici importanti.

Minima spesa, massima resa. Sembra essere questo l'obiettivo e perseguire la strada già tracciata con Alfa Romeo e Maserati, a questo punto, deve risultare remunerativo a sufficienza.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF Foto di: Lancia

Decade inoltre la speranza di chi ha continuato a parlare di una Lancia impegnata nella realizzazione di una Rally2. Certo, anche in questo caso potrebbe rivelarsi azzeccata la sostituzione della carrozzeria dalla base della Citroen C3 che sta ottenendo buoni risultati nel WRC2, ma anche nel Campionato Italiano Assoluto Rally con Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, eppure la categoria è a un bivio ed entrambe le strade da poter imboccare sembrano a fondo chiuso.

Gran parte delle vetture che corrono con quelle specifiche sono a fine vita sia per quanto riguarda le motorizzazioni (Skoda, Hyundai) che per segmento di modello stradale. Inoltre, realizzare una squadra corse da zero comporterebbe una spesa tale che, a oggi, Lancia sembra non volersi accollare.

Per finire, un altro indizio che lascia intendere quanto il marketing sia importante in questa operazione, sta nell'utilizzo di certe denominazioni da parte di Lancia e si possono trovare sempre nel comunicato diramato questo pomeriggio.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF Foto di: Lancia

"Sulla Lancia Ypsilon Rally 4, oltre al logo HF, tornerà a svettare anche il logo “LANCIA CORSE HF”, la leggendaria firma delle vetture da corsa".

"Il marchio Lancia si è ispirato allo storico logo, reinterpretato ora in chiave contemporanea per guardare al futuro, coerentemente con il piano di rinascimento del marchio.

Il lettering della parola CORSE viene ora espresso con un font creato ad hoc".

"La grafica del logo, con carattere obliquo, vuole esprimere il concetto della velocità, tipico del mondo delle corse creando una coerenza stilistica con la forma del logo HF. Anche i colori, bianco e nero, riprendono quelli originali. Il logo potrà essere utilizzato sia in una declinazione orizzontale che verticale".

Insomma, tanti i richiami al passato, per un futuro che continua a risultare un ritor... no.