Rally

La leggenda del WRC Carlos Sainz in gara con la Ford Puma Rally1

La leggenda del World Rally Championship avrà l'opportunità di guidare in gara la vettura WRC di ultima specifica. Carlos sarà navigato dal suo storico copilota: Luis Moya.

Tom Howard

Pubblicato: 26 ott 2026, 16:30

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#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz Sr

Foto di: A.S.O.

Il due volte campione del mondo rally Carlos Sainz disputerà un rally al volante di una Ford Puma Rally1 del World Rally Championship in Spagna questo fine settimana.

Il campione del mondo rally 1990 e 1992 ha confermato che salirà al volante dell'auto WRC di ultima generazione al Rally de Asturias Historic, che quest'anno renderà omaggio all'illustre carriera di Sainz.

Il 64enne Sainz farà coppia con lo storico copilota Luis Moya per il rally su asfalto di 10 prove speciali, composto da 126,66 chilometri cronometrati.

“Manca poco al rally storico delle Asturie a Pravia. Hanno deciso di dedicare l'evento alla mia carriera, cosa per cui sono estremamente grato. Avevo accennato qualche tempo fa che poteva esserci una sorpresa in serbo,” ha detto Sainz sui social media.

“Quella sorpresa ora è stata confermata, e voglio dire un enorme grazie sia a Ford sia a Red Bull per aver portato una Ford Puma Rally1 all'evento.

“Potrò guidare un'auto da rally di ultima generazione. Sono passati tanti anni dall'ultima volta che ho guidato sull'asfalto, e ora avrò anche l'opportunità di guidare questa fantastica auto, la cui omologazione, per inciso, scade alla fine di quest'anno.

“Luis [il copilota Moya] e io siamo davvero entusiasti di vedere l'auto e provarla. Speriamo di vedervi tutti lì nelle Asturie".

#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz Sr

Photo by: A.S.O.

Sainz ha totalizzato 196 partenze nel WRC durante la sua carriera, ottenendo 26 vittorie e 97 podi, guidando vetture Toyota, Subaru, Lancia, Ford e Citroen.

Dopo aver chiuso la sua carriera nel WRC alla fine del 2005, Sainz è rimasto attivo gareggiando nei rally-raid, vincendo il celebre Dakar Rally quattro volte (2010, 2018, 2020, 2024).

Sainz si è unito al programma ufficiale Ford nel World Rally-Raid Championship per il 2025 e in questa stagione occupa il nono posto nella classifica del campionato.

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