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Carlos Sainz vince in Spagna al debutto sulla Ford Puma Rally1 WRC

In una gara in patria, lo spagnolo si è divertito sconfiggendo un altro grandissimo del Mondiale come François Delecour, mentre Sébastien Loeb si è dovuto ritirare quando era al comando.

Tom Howard

Pubblicato: 3 nov 2026, 12:50

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Carlos Sainz ha conquistato la vittoria al Rally de Asturias Histórico, facendo il suo debutto al volante di una Ford Puma Rally1 del WRC.

Il Campione del Mondo 1990 e 1992 si è messo al volante della vettura dell'Ovale Blu di ultima generazione in occasione della gara asfaltata fatta di 10 Prove Speciali disputata in Spagna, organizzata per rendere omaggio alla sua illustre carriera.

Il 64enne ha fatto equiaggio con il suo storico co-pilota, Luis Moya, lungo i 126,66km di competizione, lottando con altri due grandissimi del Mondiale: il nove volte Campione Sébastien Loeb e il quattro volte vincitore di rally WRC François Delecour, entrambi al volante di esemplari dell’iconica Peugeot 306 Maxi.

Loeb ha vinto le prime tre PS, portandosi in vantaggio di 24"9 su Sainz prima della sosta di metà giornata, poi lo spagnolo ha reagito, vincendo due delle tre PS successive conquistando la testa della gara quando la 306 Maxi di Loeb ha subìto un guasto alla frizione nell’ottava prova. Sainz ha chiuso festeggiando con un vantaggio di 1'03"6 su Delecour.

"Emozione per la vittoria, ma soprattutto emozione per il weekend. Il risultato è secondario. Weekend fantastico, grazie al pubblico, e sono contento di come è andata la gara", ha detto Sainz.

"Eravamo un po’ preoccupati per la grande affluenza; non sapevamo esattamente quante persone ci sarebbero state, ma quando abbiamo visto quante erano… e alla fine, tutto è andato per il meglio. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono venuti a sostenerci, naturalmente gli organizzatori e, come ho detto il primo giorno, Ford e Red Bull, che sono quelli che ci hanno permesso di essere qui.”

#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz Sr

Foto di: A.S.O.

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