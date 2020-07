Il RallyLANA è stato scelto da Suzuki Italia per un evento veramente speciale per la specialità: la presentazione alla stampa e quindi il debutto in gara della nuova Suzuki Swift Sport Hybrid R1.

La vettura rappresenta una novità assoluta per lo sport automobilistico, infatti si tratta della prima vettura dotata di sistema ibrido ad essere ammessa nei rally nell’ambito di una nuova categoria istituita dalla Federazione nel contesto della classe R1 nazionale.

L’evento destinato ai media, incentrato sulla presentazione dell’edizione 2020 dei trofei monomarca Suzuki – tanto apprezzati dai piloti italiani - si terrà in mattinata al Relais Santo Stefano di Sandigliano, mentre la nuova Suzuki Swift Sport Hybrid R1 prenderà poi il via nel pomeriggio nel rallyLANA con il n.84 affidata al vincitore del trofeo Suzuki 2019, Simone Goldoni, in coppia con Erik Macori.