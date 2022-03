ACI Rally Italia Talent 2022 con Suzuki anche nel 2022

Carica lettore audio

ACI Rally Italia Talent è pronto a iniziare una nuova avvincente stagione con Suzuki Swift Sport Hybrid nel ruolo di Auto Ufficiale. Sabato 26 e domenica 27 marzo si svolgerà presso l'Autodromo di Pergusa la prima delle nove selezioni regionali in programma.

La manifestazione dedicata agli appassionati di motori apre le porte e sono già più di 1.500 le persone che hanno registrato il loro nome con la pre-iscrizione ed è interessante notare come l'85% degli iscritti non abbia ancora compiuto 35 anni.

Per tutti l'obiettivo è di salire a bordo della hot-hatch di Hamamatsu, guadagnarsi l'accesso alle fasi successive ed essere infine ammessi alle finali per vincere la partecipazione gratuita a un vero rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport come piloti o come navigatori.

Suzuki Swift Sport Hybrid, ACI Rally Italia Talent Photo by: Rally Italia Talent

Una formula unica e inimitabile

Il segreto dell'enorme seguito di ACI Rally Italia Talent è ben sintetizzato dall'hashtag #rallypertutti che fa da slogan all'evento. Fedele al format originale ideato nel 2014 da Renzo Magnani, la manifestazione permette a chiunque di provare a guadagnarsi l'ingresso nel team RIT.

Anche chi non ha mai corso, non ha mai avuto una licenza e non ha neppure la patente può mettersi in gioco e veder premiato il proprio talento. L'unico requisito richiesto ai "rittini" è di aver compiuto 14 anni, fermo restando che per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori.

A giudicare i candidati sarà uno staff di esaminatori di alto livello, composto da rallisti di fama internazionale. A loro spetterà il compito di individuare i migliori delle categorie ACI Talent +14, Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati, che potranno quindi gareggiare per una volta in veste di piloti e di navigatori ufficiali nella squadra di Rally Italia Talent.

Rally Italia Talent apre nuovamente le sue porte ai diversamente abili e offre loro l'opportunità di vivere da assoluti protagonisti la loro passione per i motori. Queste persone potranno affrontare tutte le prove di destrezza con una Swift Hybrid allestita dalla piemontese HandyTech con comandi speciali e provare così a sua volta ad avvicinarsi al mondo del Motorsport.

Suzuki Swift Sport Hybrid, ACI Rally Italia Talent Photo by: Rally Italia Talent

Swift Sport Hybrid, protagonista del RIT e scelta ideale

Swift Sport Hybrid è la scelta perfetta per il Rally Italia Talent. La sportiva compatta di Hamamatsu ha conquistato il pubblico che si è messo al volante e si è guadagnata sul campo la riconferma come Auto Ufficiale grazie anche a un'affidabilità eccezionale.

I piloti hanno dimostrato di apprezzare la precisione di guida e le reazioni rapide e sincere a ogni comando, frutto di rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della categoria. Swift Sport Hybrid ha una potenza di 129 cv e una coppia di 235 Nm, con una massa di soli 1.020 kg, caratteristiche che la rendono perfetta per fare emergere le qualità di ogni pilota e per permettere ai rallisti in erba di affinare le loro doti.

Suzuki Swift Sport Hybrid, ACI Rally Italia Talent Photo by: Rally Italia Talent

Il programma di ACI Rally Italia Talent 2022

Gli scenari in costante evoluzione e la volontà di poter garantire le adeguate misure di prevenzione e sicurezza a tutti gli iscritti così come allo staff fanno sì che la stagione inizi con alcuni appuntamenti ancora da fissare.

Dopo il weekend inaugurale di Pergusa si svolgeranno altre otto selezioni, la successiva alla Sicilia si terrà il 23 e 24 aprile presso la Pista del Corallo di Alghero in Sardegna.

Per le restanti sette tappe sono state al momento individuate solo le località, che saranno Monza, Imola, Viterbo, Ugento, Busca, Jesolo e Battipaglia.

Al momento non è possibile indicare ancora se l'ordine di svolgimento sarà esattamente quello riportato né se tra la data della Sicilia e quella della Sardegna si terranno altre selezioni.

Per restare informati sugli sviluppi relativi al calendario è consigliabile consultare la pagina Facebook di Rally Italia Talent, che viene aggiornata in modo tempestivo.

Per iscriversi alle selezioni ci si deve invece collegare al sito rallyitaliatalent.it e compilare l'apposito modulo online. L'iscrizione è gratuita per i giovani fino a 16 anni, mentre per tutti gli altri il costo è di 75 Euro, una quota che comprende già un'assicurazione che non prevede franchigie per eventuali danni provocati accidentalmente all'auto.

Suzuki Swift Sport Hybrid, ACI Rally Italia Talent Photo by: Rally Italia Talent

La sicurezza in primo piano

ACI Rally Italia Talent ha a cuore la sicurezza sotto ogni punto di vista, su strada, in pista e nell'ottica del contenimento dei contagi da Covid-19. Ogni appuntamento si svolgerà quindi seguendo un protocollo concordato con ACI, che prevede l'igienizzazione sistematica dell'abitacolo delle vetture dopo ogni utilizzo, la presenza di paratie in plexiglass nell'abitacolo, l'uso delle mascherine e il rispetto del distanziamento durante tutte le attività. Secondo le disposizioni vigenti, agli eventi potranno accedere soltanto i concorrenti, muniti di green pass rafforzato.