Aci Rally Italia Talent 2020: un weekend di selezioni in Toscana

Archiviato con un migliaio di partecipanti il primo weekend di selezione interregionale, svoltosi dal 10 al 12 gennaio a San Martino del Lago (CR), Aci Rally Italia Talent 2020 è pronto a vivere un altro avvincente fine settimana all’insegna della passione per i motori.

Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio, il talent organizzato da Aci Sport e che ha scelto Suzuki come Auto Ufficiale, farà base a Castelnuovo Berardenga (SI). Qui, sul Circuito di Siena, scenderanno in pista gli aspiranti rallisti della Toscana e delle zone limitrofe, desiderosi di approdare alle fasi successive della manifestazione e di partecipare poi gratuitamente a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Anche in questa occasione le adesioni che sono arrivate numerose e hanno contribuito a portare il totale degli iscritti a Aci Rally Italia Talent 2020 ben al di sopra di ogni precedente primato. Con oltre 9.600 iscrizioni finora effettuate, questa edizione ha infatti già superato la quota record dello scorso anno, quando furono 9.299 i candidati piloti e navigatori a salire a bordo delle SWIFT Sport per dar prova del loro talento.

Un’opportunità per tutti

In questa settima edizione, l’hashtag #rallypertutti che incarna lo spirito di Rally Italia Talent, si arricchisce di una nuova sfumatura: con il 2020 l’Organizzazione apre le selezioni anche ai disabili affetti da paraplegia agli arti inferiori. A loro disposizione c’è l’evoluto simulatore con doppi comandi Hap Simulator.D, messo a punto grazie all’impegno dell’imprenditore Massimiliano Gambel e alla collaborazione del rallista Alessandro Cadei, costretto su una sedia a rotelle da oltre dieci anni. Nel parco mezzi di Aci Rally Italia Talent 2020 è inoltre previsto l’ingresso di una SWIFT modificata dall’azienda piemontese Handytech, di Moncalvo D’Asti, con cui i diversamente abili potranno affrontare le stesse Prove Rally degli gli altri concorrenti.

Dietro i risultati di Rally Italia Talent c’è un format unico, ideato nel 2014 e che non ha eguali sulla scena internazionale. La formula prevede, infatti, che chiunque possa prendere parte alle selezioni, anche chi non ha mai gareggiato prima né conseguito una licenza o addirittura non ha la patente. Una volta compiuti i 16 anni (per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori) tutto ciò che occorre è la voglia di mettersi alla prova e di superare i propri limiti per emergere, nel rispetto delle regole e dei rivali, proprio come fa Suzuki nelle competizioni a qualsiasi livello.

La sicurezza come priorità

A valutare tutti gli aspiranti rallisti è un gruppo di piloti e navigatori titolati e di caratura internazionale, che non si limitano a giudicare l’attitudine dei candidati ma danno loro preziosi consigli per migliorare il controllo dell’auto e per rendere la guida più sicura anche su strada. Sotto il patrocinio della FIA - Action for Road Safety, Rally Italia Talent vuole far avvicinare gli appassionati al motorSport e punta a diffondere una cultura automobilistica attenta all’educazione e alla sicurezza stradale specialmente tra i più giovani. A partire da questa edizione, Rally Italia Talent e Suzuki riservano ai giovani una magnifica sorpresa per il 2020. Oltre alle tradizionali classifiche Under 18, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati e Non Licenziati, l’Organizzazione stilerà quest’anno una graduatoria speciale Rally Italia Talent Dream riservata agli Under 23: per chi si distinguerà ci sarà in palio la partecipazione sempre gratuita a sei gare di Campionato Italiano nell’ambito dei Trofei Suzuki, a bordo di una SWIFT dell’Organizzazione.

Nessuna come lei

SWIFT Sport è l’auto ideale per un’iniziativa come Rally Italia Talent, come sottolineato dal Presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli: “Siamo orgogliosi che Aci Rally Italia Talent si affidi alle prestazioni e al divertimento delle nostre SWIFT Sport”.

Agile e rapida a inserirsi in curva, SWIFT Sport percorre le curve con precisione e consente ai piloti più abili di mettere in mostra le loro doti, affrontando le traiettorie tra i coni e i cordoli. Nello stesso tempo, le reazioni sempre omogenee danno modo agli esaminatori di capire subito quali candidati abbiano il miglior controllo dell’auto e siano più pronti a mettere in pratica le loro indicazioni.

Anche su strada SWIFT Sport sa regalare un piacere di guida impareggiabile, comportandosi come una vera e propria estensione del guidatore, con risposte fulminee a ogni intervento sul volante, sui freni e sull’acceleratore.

Questo comportamento esaltante è frutto di rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della categoria, che fanno di SWIFT Sport la Sportiva compatta ideale, comoda e pratica nell’uso quotidiano ed emozionante in ogni chilometro percorso.

Le tappe successive di Rally Italia Talent

25 al 26 gennaio: Sardegna - Pista del Corallo (SS)

31 gennaio-2 febbraio: Lazio - Circuito Internazionale di Viterbo (VT)

7-9 febbraio: Veneto – Adria International Raceway (RO)

21-23 febbraio: Abruzzo - location da definire

28 febbraio-1 marzo: Puglia – Autodromo del Levante (BA)

6-8 marzo: Piemonte - Circuito Internazionale di Busca (CN)

13-15 marzo: Sicilia - Autodromo di Pergusa (EN)

Suzuki, tradizione e innovazione dal 1909

Suzuki Motor Corporation è uno dei principali costruttori mondiali di automobili, motocicli e motori fuoribordo.

Nel settore automobilistico l’Azienda è attualmente all’8° posto nella classifica mondiale delle vendite (fonte JATO), con oltre 3 milioni di vetture prodotte all’anno, ed è leader sul mercato giapponese nei segmenti Keicar e Passenger car.

L’Azienda nasce nel 1909 da un’idea imprenditoriale di Michio Suzuki, che, nella cittadina di Hamamatsu, in Giappone, costruisce uno stabilimento per la produzione di telai tessili.

Nel 1920 l’Azienda viene profondamente riorganizzata al fine di intraprendere il cammino industriale su scala internazionale, prendendo il nome di Suzuki Loom Manufacturing Co.

Nel 1954 l’Azienda diviene Suzuki Motor Corporation Ltd e l’anno seguente, nel 1955, nasce Suzulight la prima automobile a marchio Suzuki, seguita nel 1970 da Jimny serie LJ10, il primo 4x4 compatto.

Da allora in avanti, l’attività industriale nei differenti settori ha proseguito il suo incessante cammino di crescita, anche nei settori dei motocicli e dei motori marini fuoribordo puntando su valori quali l’affidabilità, il design e l’innovazione.