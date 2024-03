PTWS | La coppia Konrad conquista la doppietta LMP3 ad Aragon

GARA 1

Soufi e Van Berlo hanno reso omaggio al loro capo squadra Franz Konrad, assente e ricoverato in ospedale a causa di un incidente, dopo aver ottenuto un'enfatica vittoria nella gara di apertura di sabato sera.

Soufi ha preso un grande vantaggio quando i fari hanno illuminato l'oscurità, per poi passare il testimone al compagno. La sosta più lunga prevista dal formato ad handicap per i diversi piloti ha consegnato il comando a Clément Moreno, che ha rilevato la Ligier di ANS Motorsport da Julien Lemoine.

Ma una volta terminati i pit-stop obbligatori, Moreno aveva solo 5" di vantaggio su Van Berlo, che ha rapidamente ripreso il comando per vincere con 35" di vantaggio alla fine dei 50' di gara.

"Danny ha fatto un ottimo lavoro in qualifica e ha accumulato un enorme vantaggio che mi ha consegnato", ha detto Van Berlo.

"È sempre un grande piacere guidare su questo circuito al buio. Purtroppo Franz non ha potuto essere qui oggi a causa di un incidente avvenuto la scorsa settimana, quindi gli auguriamo una pronta guarigione. Questa vittoria è per lui".

"Anche se è nel suo letto d'ospedale, Franz si è fatto sentire per apportare modifiche all'assetto - ha rivelato Soufi - È stato un primo stint divertente e Glenn è stato grandioso".

Il sistema di handicap ha reso la gara molto più combattuta dietro la Ligier di Konrad. Daniel Keilwitz della Rinaldi Racing, salito al volante dopo Steve Parrow, ha tallonato un Kevin Rabin in solitaria al volante della Nova di Classe CN e gli ha soffiato il terzo posto in un emozionante ultimo giro. I due si sono avvicinati anche a Moreno, con la Ligier di Keilwitz che ha chiuso a soli 3"3 dal rivale.

Anche Laurents Hörr (DKR Engineering) si è dato da fare per arrivare quinto, dopo aver preso il posto di Jon Brownson.

GARA 2

La seconda vittoria della coppia Konrad all'ora di pranzo di domenica è stata molto meno semplice, ottenuta solo nei minuti finali grazie all'effetto combinato del sistema di pit-stop ad handicap e di un Full Course Yellow.

Al via, Hörr è scattato forte e ha strappato il comando alla curva 2 a Keilwitz, partito in pole position con la Ligier di Rinaldi, ma il pilota DKR ha vanificato tutto finendo largo al tornantino. Un forte vento opposto sul rettilineo posteriore è stato un problema per tutte le classi nella seconda giornata di gara al MotorLand Aragón.

Keilwitz, Hörr e Van Berlo - che questa volta partiva con la Konrad - hanno corso in un trenino di tre LMP3 fino ai pit-stop; rientrati tutti insieme a 20 minuti dalla fine, la vettura Konrad è stata costretta a fermarsi per 29" in più rispetto ai rivali, mentre Soufi saliva nell'abitacolo.

Brownson ha preso in mano la Duqueine-DKR e ha lasciato la pit-lane per primo dopo che la Ligier di Rinaldi ha effettuato una sosta leggermente più lunga. Ma al 16° giro, dopo il passaggio del trio, la Parrow di Rinaldi precedeva Brownson di 3", con Soufi a 21" dalla prima posizione. A quel punto è stata chiamata la FCY per rimuovere la Ligier ANS di Lemoine dalla ghiaia della curva 12.

La gara era già stata rovinata per il suo compagno di squadra Moreno, che nel corso del primo giro è stato colpito dalla Nova di Classe CN condotta da Rabin, danneggiando entrambe le vetture. La collisione è valsa a quest'ultimo una penalità di drive-through.

Sotto il FCY, il vantaggio di Parrow si è allungato, dando a Soufi più lavoro da fare una volta che la gara è ripresa a 12' dalla fine dei 50 previsti. Raggiunto e passato rapidamente Brownson per il secondo posto, poi si è messo all'inseguimento di Parrow, che ha facilitato il suo compito andando in testacoda al tornantino. Al penultimo giro, l'auto di Konrad si è portata sulla Duqueine e Soufi è passato in testa prima della curva 12, con Parrow secondo davanti a Brownson.

"È stata una gara divertente - ha dichiarato Soufi - Glenn ha fatto faville nel primo stint, che era complicato a causa del vento. Mi ha passato la macchina e l'obiettivo era di continuare a spingere senza fare errori. È stata una gara pulita e ci siamo riusciti".

Soufi ha avuto un breve stallo ai box, ma non ha fatto molta differenza: "Ero un po' preoccupato per il FCY, ma i commissari hanno chiuso le operazioni rapidamente e siamo riusciti a concludere".

"È stato uno stint difficile a causa del vento . ha confermato Van Berlo - Inoltre, non abbiamo potuto utilizzare le gomme da qualifica a causa di una foratura, ma Danny ha fatto un ottimo lavoro per superare gli altri. Non poteva essere un weekend migliore".

Maxim Dirickx e Valentino Catalano (Gebhardt Motorsport) hanno concluso al quarto posto davanti a Iko Segnet di ANS Motosport, passato da una Ligier a una Nova di Classe CN prima della gara. Juan-Pablo Vega e Will Stowell (Mühlner Motorsport) hanno terminato ultimi con la loro Duqueine.