PTWS | Barcellona: David vince al debutto, il Campione è Soufi

L'annullamento della gara prevista per sabato pomeriggio a causa della pioggia incessante e torrenziale ha fatto sì che Soufi fosse incoronato Campione senza dover faticare, ma domenica almeno le condizioni erano asciutte e soleggiate.

Soufi è partito dalla pole position ed è stato costretto a resistere ad un duro attacco di Moritz Kranz (Mühlner Motorsport) nelle prime curve. I due sono stati raggiunti da Sebastian Gravlund (Inter Europol) per formare un trenino di tre auto nelle prime fasi, con Fabien Michal (R-ACE GP) a guidare il gruppo di inseguitori in quarta posizione.

Poco prima dell'apertura della finestra dei pit-stop, è stato chiamato un Full Course Yellow per rimuovere la Duqueine di Maxim Dirickx (Gebhardt Motorsport), che ha perso la vettura sul cordolo in curva 7. La gara è ripresa a poco più di 30 minuti dalla fine dei 50 previsti e sono seguiti i pit-stop obbligatori, strutturato su un sistema di handicap basato sulla classifica piloti.

Soufi, in solitaria, è uscito dalla lunga sosta in testa, ma solo per poco. Rik Koen è subentrato a Gravlund sulla vettura dell'Inter Europol e a 19' dalla fine ha ridotto il distacco a meno di tre secondi, mentre David, subentrato a Michal, ha dato vita a una lotta a tre.

Koen ha iniziato ad avvicinarsi a Soufi, riducendo il distacco a 0"6, mentre anche David si è preparato a colpire. Ed è stato il ventenne francese ad avere la velocità giusta quando contava di più. Prima ha fatto una grande mossa su Koen alla curva 1 e poi, nel giro successivo, si è affacciato negli specchietti di Soufi.

David ha fatto la sua mossa all'interno della curva 5 e i due si sono toccati prima che il cambio di leadership fosse confermato alla curva 7. Soufi è stato quindi costretto a difendere la seconda posizione da Koen fino alla bandiera a scacchi.

"Ad essere sincero, non me l'aspettavo - ha dichiarato un felicissimo David - Lo stint è stato davvero buono, il ritmo era davvero elevato. C'era più aria sporca di quanto mi aspettassi, quindi quando mi sono avvicinato alle auto di testa ho faticato a superarle".

"Ma quando ho avuto un po' di strada libera negli ultimi due giri è stato davvero bello. Era la nostra prima gara con questa macchina, quindi sono molto contento. Sembrava una gara di monoposto e ho anche commesso un piccolo errore ai box".

Soufi ha aggiunto: "È stata una gara molto combattuta, fino alla fine. Purtroppo il degrado degli pneumatici ci ha fregato, la macchina sbandava dappertutto. Ma è stata una bella gara, mi sono divertito e ringrazio di cuore Konrad Motorsport. Alla fine ci siamo assicurati i campionati team e piloti questo fine settimana, quindi ottimo lavoro".

Dietro i primi tre, Laurent Hörr (DKR Engineering) è arrivato quarto dopo aver preso il posto di John Brownson, ma solo dopo un contatto con la Ligier di Daniel Kielwitz nella corsia dei box all'uscita dalle soste.

Successivamente, Hörr è sembrato spingere Kielwitz sull'erba, ma è stato quest'ultimo a essere penalizzato con un drive-through per l'incidente in pit-lane. Non riuscendo a rientrare a scontare la sanzione, questa è stata convertita in una penalità di tempo, facendo precipitare la vettura di Rinaldi Racing che condivideva con Steve Parrow all'ottavo posto.

Juliene Lemoine ha recuperato per chiudere al quinto e conquistare il secondo posto in campionato davanti a Kielwitz e Parrow con la Ligier dell'ANS Motorsport, nonostante il compagno Clement Moreno sia stato costretto a scattare dalla pitlane dopo un'uscita di pista sulla griglia di partenza.

Un Krantz in solitaria è uscito di scena al suo pit-stop, perdendo circa mezzo minuto quando ha faticato a riavviare la sua Duqueine, concludendo al sesto posto davanti alla Nova di Classe CN guidata da Kevin Rabin.