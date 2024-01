PTWS | ANS e Rinaldi Racing si impongono a Portimao

L'auto di sicurezza in entrambe le gare da 50 minuti ha impedito al sistema di handicap ai pit-stop di svolgersi come previsto.

Ma le cose sono andate bene per Julien Lemoine e Clement Moreno (ANS Motorsport) sabato e ad Holzem (che guida da solo per Rinaldi Racing) domenica.

Gara 1

L'incontro di sabato è stato della serie "chi sta fuori dai guai vince". Detto questo, la safety car ha sicuramente avuto il suo ruolo da protagonista nel risultato.

La prima ad avere problemi è stata la Ligier dell'Inter Europol, e tutto è iniziato nella prima sessione di qualifiche quando Pedro Perino è andato dritto alla curva 1 e ha colpito le barriere a 165 km/h, pochi istanti dopo aver fatto segnare un tempo sufficiente per assicurarsi la pole.

Il diciottenne si è sentito grato di essersela cavata con solo un dolore alla schiena dopo quello che ha descritto come un guasto ai freni. Nonostante i frenetici tentativi di riparazione, la vettura non è riuscita ad uscire dai box in tempo per prendere il suo posto in griglia.

Questo ha lasciato Sandro Holzem (Rinaldi Racing - Duqueine) e Danny Soufi (Konrad Motorsport - Ligier) a lottare in testa nella prima metà della gara.

Entrambi i hanno dovuto rimanere ai box per il tempo massimo di handicap (151 secondi) a causa del loro status di "Silver", ma il vantaggio che avevano accumulato nel tentativo di coprirlo è stato spazzato via da una safety car poco prima della finestra delle soste.

E ogni possibilità di vittoria, nonostante questo colpo di fortuna, è stata abbattuta dai guai della seconda metà della gara. Mentre Holzem ha perso diversi secondi a causa di un testacoda, Soufi ha avuto un problema con il cruscotto che ha fatto sì che il sistema di accensione continuasse a spegnersi negli ultimi minuti.

Altri che avrebbero potuto approfittare di tutto questo sono stati Chris Short/Wyatt Brichacek (DKR Engineering - Duqueine) e Bernardo Pinheiro (Mühlner Motorsport - Duqueine). Short ha rovinato tutti e quattro gli pneumatici quando è andato in testacoda all'inizio della gara, il che ha comportato la consegna di un'auto malmessa a Brichacek, oltre alla sosta per 120 secondi. Pinheiro ha perso 39 secondi quando ha inavvertitamente spento la macchina invece di premere il pulsante di accensione dopo il suo pitstop (da 151").

Tutti questi problemi hanno lasciato a Lemoine e Moreno la vittoria, nonostante Brichacek si sia riportato a meno di quattro secondi. La loro non era certo l'auto più veloce, ma una corsa pulita, un pitstop di soli 89 secondi e il fortuito intervento della safety car hanno creato il cocktail perfetto per la vittoria.

Photo by: Gedlich Racing Clement Moreno

Gara 2

C'era molta curiosità quando le auto si sono schierate per il secondo round di domenica mattina. In particolare, la vettura dell'Inter Europol e Pedro Perino erano pronti a riscattare il sabato difficile, anche se il compagno di Perino, Sebastian Gravlund, è dovuto partire dietro dopo aver saltato la seconda qualifica.

Sarebbe stato interessante vedere cosa poteva fare Brichacek con un set di pneumatici nuovi, soprattutto partendo dalla pole position. La risposta è stata presto svelata, dato che l'americano ha guidato con sicurezza il gruppo per tutta la prima metà della gara.

All'apertura della finestra dei pit-stop, Brichacek aveva 3"5 di vantaggio su Daniel Keilwitz (Rinaldi Racing - Ligier), che precedeva di un paio di secondi Holzem, poi Soufi e Gravlund.

Nel frattempo il vincitore del sabato Moreno, in attesa di un breve pit-stop, era a circa 47 secondi dal leader.

Questa volta le soste sono state effettuate quando è uscita la safety car, che ha rovinato un'intrigante situazione.

Ironia della sorte, la causa è stata Lemoine, che si è schiantato alla curva 9 subito dopo aver preso il volante della Ligier.

Photo by: Gedlich Racing Perino sul podio

Short e Steve Parrow avevano preso il posto sulle due vetture di testa alle soste, mentre Soufi aveva scavalcato Holzem. L'americano "Silver" si è poi dimostrato un po' troppo desideroso di superare i due "Bronze" che lo precedevano alla ripartenza, passando Parrow prima della linea della safety car. L'inevitabile penalità con drive-through ha messo fine alla sua sfida.

Short e Parrow, che avrebbero avuto un grande vantaggio senza la safety car, non sono riusciti a tenere dietro Holzem e Perino per molto. All'approssimarsi del traguardo, Perino si è avvicinato al tedesco e i due si sono scambiati i tempi più veloci all'inizio dell'ultimo giro, con Perino in ritardo di poco più di mezzo secondo.

Una vittoria all'ultimo ottenuta il giorno dopo il violento incidente avrebbe potuto essere un buon copione, ma Perino non è riuscito a trovare l'occasione per concretizzarla. Il secondo posto davanti a Pinheiro è stato comunque un buon risultato dopo quanto accaduto sabato.

Il trionfo di Holzem è stato il secondo nella serie che al momento ha quattro round all'attivo, dopo quello sul bagnato centrato dall'alfiere di Rinaldi nella gara di sabato all'Estoril, una settimana fa.

PTWS - Portimao: I risultati del weekend