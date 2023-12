La Prototype Winter Series con licenza ACO ai nastri di partenza

La GT Winter Series, che ha già avuto successo negli anni precedenti, continuerà nel 2024. Contemporaneamente verranno lanciate due nuove serie di gare. Oltre alla nuova GT4 Winter Series, anche la nuova Prototype Winter Series (PTWS) inizierà la sua prima stagione a gennaio.

La PTWS è progettata appositamente per i prototipi. Con lo scorporo di questo tipo di mezzo dalla GT Winter Series, i piloti di prototipi standard hanno ora a disposizione una propria piattaforma professionale nell'Europa meridionale. La PTWS ha una licenza ufficiale dell'Automobile Club de l'Ouest (ACO), l'organizzatore della famosa 24 Ore di Le Mans.

In termini sportivi, questo supporto significa che le squadre locali vengono rifornite di ricambi e pneumatici Michelin dalle case automobilistiche. L'ACO mette inoltre a disposizione i suoi regolamenti.

"La collaborazione con l'ACO è una vera e propria pietra miliare per noi - afferma il coordinatore della serie PTWS, Stefan Lehner, che poi sottolinea - Siamo molto felici e grati per la disponibilità dell'ACO a sostenerci".

La PTWS partirà con tre Classi: LMP3, Classe 4 e Classe N. Auto come Ligier JSP320, Ginetta G61 LTP3, Duqueine D08 e Adess 03 Evo potranno competere in LMP3, ossia i prototipi più comuni attualmente omologati per questa categoria. La nuova Ligier JSP4 avrà una sua classificazione in Classe 4, mentre la Nova NP02 verrà inserita in Class N.

"La LMP3, in cui gareggeranno i prototipi omologati attualmente più popolari come la Ligier JSP320, la Ginetta G61 LTP3, la Duqueine D08 e la Adess 03 Evo, sarà la più importante", afferma Robin Selbach di Gedlich Racing, promotore della PTWS.

Numerosi team hanno queste vetture nel loro inventario e piloti regolari sotto contratto per guidarle. Oltre alla LMP3, la PTWS ha anche una propria classificazione di categoria per la nuova Ligier JSP4 (Classe 4) e per la Nova NP02 (Classe N).

Il formato della Prototype Winter Series prevede due gare endurance di 50 minuti più un giro in ciascuno dei quattro weekend di gara. In ogni gara è obbligatorio un pit stop. Ogni vettura può essere guidata da uno o due piloti. Le possibili combinazioni di classificazioni dei piloti sono: Bronze-Bronze, Bronze-Silver, Bronze-Gold, Silver-Silver, Bronze singolo, Silver singolo.

Il calendario delle gare della Prototype Winter Series 2024 consente alle squadre di partecipare facilmente a quattro eventi in Portogallo e Spagna. Due eventi ciascuno si terranno uno di seguito all'altro in termini di logistica di viaggio. Il calendario è stato pensato in modo tale da non creare sovrapposizioni con altre importanti serie di prototipi, come l'Asian Le Mans Series.

Prima di ogni weekend di gara, è possibile prenotare due giornate di prova. In questo modo i team e i piloti hanno l'opportunità di trascorrere molte ore in pista con un solo viaggio e di preparare al meglio il pilota e la vettura. La quota di iscrizione è di 3.000 euro per ogni weekend di gara (5.000 euro compresi i test di giovedì e venerdì). La quota di iscrizione alla stagione è di 12.000 euro (20.000 euro compresi i giorni di prova).

Tutte le gare della Prototype Winter Series 2024 saranno trasmesse in livestream.

Prototype Winter Series - Calendario 2024

10/11 febbraio: Jerez (Spagna)

17/18 febbraio: Valencia (Spagna)

02/03 marzo: Aragon (Spagna)

09/10 marzo: Barcellona (Spagna)