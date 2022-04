Tanta Italia in Porsche Supercup a Imola

Carica lettore audio

C’è tanta Italia e Jorge Lorenzo all’esordio sulle 4 ruote nel primo round della Porsche Mobil1 Supercup di scena questo weekend a Imola. Il monomarca internazionale della Casa tedesca celebra la 30esima edizione e con 33 vetture ha già vissuto prove libere e qualifiche al sabato, mentre la gara inaugurale di questo 2022 è in programma alle 12.05 di domenica, poco prima del Gran Premio di Formula 1.

Fra i team iscritti anche due compagini tricolori già protagoniste in Supercup, oltre che in Carrera Cup Italia: Dinamic Motorsport e Ombra Racing. In questo primo weekend entrambe con tre vetture e per ora con fortune alterne.

Nelle qualifiche, con prima fila conquistata dal poleman Dylan Pereira (1’42”741) e dal campione in carica Larry ten Voorde, Ombra Racing ha iniziato piazzando Gianmarco Quaresmini (1’43”355) in nona posizione e Loek Hartog (1’43”572) in 12esima. Sia il pilota bresciano sia il rookie olandese parteciperanno all’intera stagione della Supercup, mentre Leo Caglioni (1’43”642), la terza punta del team bergamasco a Imola, ha in programma alcune gare spot e per la gara di domenica si è qualificato 14esimo in settima fila.

Più indietro gli alfieri Dinamic Motorsport, che in prova registra il ritiro di Simone Iaquinta. Il due volte campione della Carrera Cup Italia non ha potuto completare neppure un giro lanciato per un “lungo” che lo ha portato a “baciare” le barriere all’esterno della Rivazza. Sulla griglia di partenza della gara il pilota calabrese si accomoderà quindi in ultima posizione.

E’ andata meglio a Daniele Cazzaniga (1’44”579), 26esimo dopo che in mattinata era uscito nelle libere completando soltanto pochi giri. Il gentleman driver austriaco Philipp Sager è invece 29esimo.

Iscritto con la “guest car” numero 911 di Porsche Motorsport, il tre volte campione del mondo MotoGP Lorenzo esordirà in una gara di auto partendo dalla 31esima posizione dopo aver fatto segnare il tempo di 1’45”827, migliorando di quasi 2 secondi il riscontro ottenuto nelle libere della mattinata.