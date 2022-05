Porsche Supercup: ten Voorde conquista Monte Carlo

Carica lettore audio

È stata una vittoria mai messa in discussione quella ottenuta dal campione in carica Larry Ten Voorde sul tracciato di Monaco, sede del secondo round stagionale della Porsche Mobil 1 Supercup.

Il pilota olandese del team GP Elite ha comandato le operazioni dal primo all’ultimo giro imponendo un ritmo inavvicinabile per gli avversari per poi tagliare il traguardo con un vantaggio di quasi 5 secondi.

Decisamente più intensa la lotta per il secondo gradino del podio che ha visto imporsi Dorian Boccolacci al termine di 17 intensi giri nel corso dei quali il francese del Martiney by Alméras ha tenuto a bada un Laurin Heinrich scatenato ma mai in grado di trovare lo spunto necessario per provare un sorpasso.

Grazie al secondo successo consecutivo a Monaco, ten Voorde è adesso il nuovo leader del campionato ed ha preso il posto al comando di Dylan Pereira giunto in quarta posizione davanti al compagno di team Harry King.

“Dall’esterno forse è sembrato che tutto sia stato facile, ma non lo era. Dovevo rimanare totalmente concentrato e cercare di guidare su una traiettoria il più pulita possibile” ha dichiarato ten Voorde. L’olandese, a fine gara, ha dovuto affrontare un problema inaspettato: “Devo trovare un abito nero. Ho pensato che potesse essere un cattivo presagio e non ne ho portato uno”.

Grande soddisfazione è stata espressa da Dorian Boccolacci, secondo al termine di una gara impeccabile nella quale ha respinto ogni attacco di Heinrich: “L'anno scorso sono arrivato terzo a Monaco, ora secondo. Quindi l'anno prossimo dovrei essere in grado di vincere" ha scherzato il francese.

“Ho quasi superato Dorian alla partenza e mi ero affiancato a lui, ma avrei dovuto guidare sul lato sporco della pista in avvicinamento al Casinò e non volevo correre questo rischio” ha dichiarato Heinrich che dopo questa occasione non ha più avuto altre chance per sopravanzare Boccolacci.

Nella categoria riservata ai rookie successo per Bastian Buus, nono assoluto al traguardo. Il pilota danese del BWT Lechner Racing ha festeggiato la seconda vittoria di categoria così come Roar Lindland, ancora una volta vincente nella classe Pro Am.

Il prossimo appuntamento della Porsche Supercup sarà a luglio nel weekend che vedrà la Formula 1 scendere in pista sullo storico tracciato di Silverstone.