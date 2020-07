Porsche Supercup, Stiria: Dylan Pereira senza rivali

Dopo essere stato costretto a masticare amaro la scorsa settimana, quando ha chiuso la prima gara della stagione sul secondo gradino del podio, Dylan Pereira ha subito colto l’occasione del riscatto quest’oggi mostrando i muscoli sul tracciato del Red Bull Ring.

Il pilota del BWT Lechner Racing è stato l’assoluto dominatore del secondo round stagionale grazie ad una partenza impeccabile, che l’ha visto passare subito dalla seconda alla terza posizione, ed un attacco deciso ai danni di Guven al secondo giro che l’ha proiettato in prima posizione.

Da quel momento in poi è stato un vero e proprio monologo di Dyaln Pereira, autore di un forcing incredibile e bravissimo nel creare un margine di sicurezza importante su Guven tale da consentirgli di tagliare il traguardo con oltre 3 secondi di vantaggio sul turco.

Guven si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio, ma da metà gara in poi ha dovuto controllare negli specchietti sia Larry ten Voorde che Koehler. Il pilota del team GP Elite è stato fenomenale al via risalendo subito dalla quinta alla terza posizione beffando sia van Splunteren che lo stesso Koelher, ma nei giri conclusivi non è riuscito a ridurre ulteriormente il gap da Guven chiudendo a mezzo secondo dal tuco.

Koelher può recriminare per un avvio decisamente incerto, ma in gara ha confermato quanto di buono fatto vedere già nel primo appuntamento ed anche in questo secondo round stagionale si è rivelato il miglior rookie al traguardo.

Ha lasciato con l’amaro in bocca la prestazione odierna di Evans. Il pilota del BWT Lecnher Racing, già assoluto dominatore della prima gara, ha sofferto in qualifica ottenendo solamente l’ottavo crono, ma in corsa è riuscito a rimontare sino alla quinta piazza anche se il risultato deve essere ancora confermato.

Evans, infatti, è stato autore di un sorpasso duro nei confronti di Klein con tanto di sportellata che non è passato inosservato agli occhi dei commissari e rischia di essere penalizzato.

La top ten si è completata con Florian Latorre in settima piazza davanti a Simmenauer, van Splunteren (autore di un avvio da dimenticare) e Laurin Heinrich.