Porsche Supercup | Laurin Heinrich fa festa a Silverstone

Laurin Heinrich ha conquistato la vittoria a Silverstone, terzo round della stagione 2022 della Porsche Supercup. Il tedesco del team SSR Huber Racing ha preso il comando al via per non mollarlo più sino alla bandiera a scacchi e celebrare così il primo successo stagionale.

Tutto si è deciso pochi secondi dopo lo spegnimento dei semafori. Larry ten Voorde, autore della pole, non è scattato nel migliore dei modi dalla prima casella ed Heinrich, partito dalla seconda posizione, ha sfruttato al meglio l’occasione sopravanzando l’olandese.

Per ten Voorde la situazione è peggiorata ulteriormente quando il pilota di casa Harry King è riuscito a sopravanzarlo e salire in seconda posizione, ma il pilota del BWT Lechner Racing non è riuscito a mantenere la piazza d’onore ed ha dovuto cedere nuovamente il secondo posto a ten Voorde.

Nel corso della gara si è anche assistito ad una neutralizzazione con safety car a causa di un contatto a centro gruppo nel corso del primo giro. In questa occasione Alla ripartenza Heinrich è riuscito a mantenere il comando per poi controllare agevolmente la gara.

“La mia strategia era quella di avvicinarmi a Larry il più rapidamente possibile dopo la partenza. Sapevo che avrei avuto la traiettoria interna alla prima curva e quindi ero sulla linea migliore: questo piano ha funzionato perfettamente", ha detto un Heinrich soddisfatto della sua seconda vittoria assoluta in Supercup. “Larry è stato più veloce di me in alcuni passaggi. La gara è stata per me più faticosa di quanto potesse sembrare dall'esterno”.

Ten Voorde, invece, ha preferito effettuare una analisi critica: “Ho chiaramente reagito troppo tardi all'inizio. Fortunatamente sono stato in grado di contrastare Harry. Ma non avevo alcuna possibilità contro Laurin".

Grazie al secondo posto di Silverstone Larry ten Voorde ha conservato il primo posto campionato, mentre Harry King, terzo al traguardo, ha dovuto difendersi dal compagno di squadra della BWT Lechner Racing Dylan Pereira per tutta la gara.

“Poco dopo la partenza ho provato a sorpassare Larry oltre a Laurin. Purtroppo ho commesso un errore e Larry è riuscito a riconquistare il secondo posto. Dopodiché, si trattava di non commettere sbagli nel duello con Dylan", ha riassunto King.

Bastian Buus è arrivato quinto assoluto ed è stato il migliore dei rookie. Il pilota danese del BWT Lechner Racing ha combattuto un emozionante duello con il britannico Lorcan Hanafin del FACH AUTO TECH per tutta la gara per poi superare Hanafin a pochi metri dal traguardo. Il trofeo del vincitore della classifica ProAm è andato al britannico Aaron Mason del team Martinet by Alméras.

Laurin Heinrich, SSR Huber Racing Photo by: Porsche Motorsport