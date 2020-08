Porsche Supercup: grande vittoria di Guven a Silverstone

Ayhancan Güven ancora una volta dimostra quanto si trovi bene a Silverstone. Dopo aver conquistato il primo successo in Porsche Supercup nel 2019, il tracciato inglese vede il portacolori del team Martinet by Alméras svettare anche nel quinto round del 2020.

Il turco, partito molto bene dalla pole, ha combattuto strenuamente con Larry Ten Voorde (Team GP Elite) per tutti e 13 i giri di gara, vincendo la volata sull'olandese, che a sua volta si è visto incalzato da Dylan Pereira (BWT Lechner Racing), a completare il podio con la sua Porsche 911 GT3 Cup.

Quarto troviamo il rookie Max Van Splunteren (Team GP Elite) seguito da Jean-Baptiste Simmenauer (Lechner Racing Middle East) in una grande battaglia per il primato fra i debuttanti, dove abbiamo alle loro spalle Marvin Klein (Martinet by Alméras), sesto.

Ingresso della Safety Car già nel primo giro quando alla chicane diversi piloti sono stati coinvolti in una carambola. Le 911 di Jordan Love (FACH AUTO TECH) e Moritz Sager (Dinamic Motorsport) sono state quelle peggio colpite dai danni, sancendo la fine della corsa per entrambi.

In Classe Pro-Am vince Philipp Sager (Dinamic Motorsport) battendo per un soffio Roar Lindland (Pierre Martinet by Alméras) e Clément Mateu (Pierre Martinet by Alméras).

Il prossimo round della Porsche Supercup si svolgerà la prossima settimana in occasione del GP di Spagna di F1 a Barcellona.

CLASSIFICA di GARA

1. Ayhancan Güven (Martinet by Alméras), 28:57.721

2. Larry ten Voorde (Team GP Elite), + 0.753

3. Dylan Pereira (BWT Lechner Racing), + 1.135

4. Max van Splunteren (Team GP Elite), + 5.569

5. Jean-B. Simmenauer (Lechner Racing Middle East), + 5.911

6. Marvin Klein (Martinet by Alméras), + 8.958

CLASSIFICA di CAMPIONATO

1. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing), 97 punti

2. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), 93

3. Ayhancan Güven (TR/Martinet by Alméras), 80

4. Jaxon Evans (NZ/BWT Lechner Racing), 62

5. Florian Latorre (F/CLRT), 54

6. Marvin Klein (F/Martinet by Alméras), 52