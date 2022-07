Porsche Supercup |Bastian Buus stupisce al Paul Ricard

Carica lettore audio

È stato un weekend perfetto quello vissuto da Bastian Buus al Paul Ricard. Il 19enne danese ha ottenuto il miglior tempo nelle libere, la pole position e la vittoria nel quinto round della Porsche Mobil 1 Supercup.

Dopo 13 giri Buus ha preso la bandiera con circa mezzo secondo di vantaggio sul suo compagno di squadra Harry King, mentre il terzo posto è andato al campione in carica Larry ten Voorde (GP Elite). Con il quarto posto, il lussemburghese Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) ha mantenuto la sua leadership nella classifica del campionato.

Nonostante il caldo mediterraneo e le temperature superiori ai 30 gradi, Bastian Buus ha mantenuto il sangue freddo. Quella di Le Castellet è stata solo la quinta gara di Supercup per il 19enne danese ed il ragazzo del BWT Lechner Racing è partito per la prima volta dalla pole position.

Il rookie, tuttavia, è scattato come un professionista esperto e ha difeso la sua posizione dal compagno di squadra Harry King che lo ha pressato senza sosta.

Quando è intervenuta la safety car nel corso del primo giro, Buus è rimasto vigile e ha difeso nuovamente il suo vantaggio dopo la ripartenza per portare a casa una vittoria imponente al volante della sua Porsche 911 GT3 Cup.

"Ad essere sincero ho sbagliato un po' la partenza e Harry mi ha affiancato, ma ho giurato a me stesso che non avrei frenato finché non avesse frenato lui. Era molto tardi, ma ha funzionato", ha detto Buus descrivendo i suoi primi secondi di gara.

Anche l'ultimo giro non è filato liscio per il 19enne della città portuale di Kolding. "Verso la fine della gara, Harry si è avvicinato pericolosamente. I suoi pneumatici sembravano in condizioni migliori dei miei. Sospettavo che sarebbe stato un finale combattuto, ma all'improvviso è uscita la bandiera a scacchi. È stata una sorpresa totale, perché pensavo di avere un altro giro da percorrere".

Podio: secondo posto Harry King, BWT Lechner Racing, vincitore della gara Bastian Buus, BWT Lechner Racing, terzo posto Larry ten Voorde, Team GP Elite Photo by: Porsche Motorsport

Harry King ha elogiato il suo giovane compagno di squadra: "Bastian non ha commesso alcun errore di cui avrei potuto approfittare. Ho conservato i miei pneumatici per attaccare alla fine e ha quasi funzionato. Sono comunque molto soddisfatto del secondo posto", ha concluso il pilota inglese del BWT Lechner Racing.

Anche Larry ten Voorde era molto sollevato: Il campione in carica della squadra GP Elite aveva lasciato la gara precedente in Austria a mani vuote dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Il terzo posto al Circuit Paul Ricard gli ha permesso di ridurre il distacco dal leader del campionato.

"Innanzitutto vorrei congratularmi con Bastian Buus per la sua prima vittoria nella Supercup: mi sento quasi vecchio accanto a lui", ha scherzato il 25enne olandese. "Sono contento di essere tornato sul podio dopo la mia gara sfortunata al Red Bull Ring. Non penso ancora troppo al titolo. Voglio solo vincere le gare".

Il pilota Porsche Junior, Laurin Heinrich, ha tagliato il traguardo in quarta posizione, ma dopo la gara gli è stata inflitta una penalità di tre secondi ed è stato retrocesso in classifica. I commissari sportivi hanno accusato il tedesco del team SSR Huber Racing di aver superato il limite della pista subito dopo la partenza.

Di conseguenza, Heinrich ha dovuto cedere il quarto posto a Dylan Pereira. Il lussemburghese del BWT Lechner Racing ha così difeso il suo primato in classifica generale.

"Congratulazioni a Bastian Buus: Vincere la sua prima gara nella sua prima stagione di Supercup è estremamente impressionante e la dice lunga sul suo enorme talento. Nel complesso, abbiamo assistito a una gara ricca di azione, con lotte entusiasmanti per le posizioni di testa, a centrocampo e anche più indietro. Il mio rispetto va ai piloti e ai team che hanno lavorato con professionalità nonostante queste calde temperature estive", ha dichiarato Oliver Schwab, Project Manager della Porsche Mobil 1 Supercup.

Nella classifica Rookie, Bastian Buus rimane al vertice dopo cinque gare della stagione. La vittoria nella classe ProAm a Le Castellet è andata al norvegese Roar Lindland per la squadra Pierre Martinet by Alméras. Buus e Lindland sono entrambi in testa alle rispettive classi.

Dopo la gara sul modernissimo Circuito Paul Ricard, la Porsche Mobil 1 Supercup si dirige ora verso uno dei circuiti più ricchi di tradizione. Tra cinque settimane le 911 GT3 Cup disputeranno il sesto round a Spa-Francorchamps in Belgio (24-26 agosto 2022).