Porsche Supercup, a Monza riecco Quaresmini

Il team Ombra Racing conferma la partecipazione alla tappa italiana della Porsche Mobil1 Supercup: un ritorno di rilievo dopo il positivo debutto dello scorso anno (con Stefano Gattuso) e che arriva anche grazie alla collaborazione con Dinamic Motorsport.

Quest’anno sarà il modello 992 al via delle due gare in programma nell’evento che si disputerà in concomitanza con il GP d'Italia e al volante è confermato Gianmarco Quaresmini, già protagonista di una stagione in crescendo sulla nuova versione della 911 GT3 Cup nella Carrera Cup France.

Il pilota bresciano avrà così modo di confrontarsi sulla pista di casa con i migliori piloti della serie internazionale Porsche, consapevole del valore espresso sulla stessa pista durante il weekend della serie francese disputato a metà luglio.

Appuntamento per l’11 e 12 settembre, gare trasmesse in diretta su Eurosport e Sky Sport, nell’ambito della programmazione tv dell'evento F1.

Davide Mazzoleni, team manager di Ombra: “L’esperienza del 2020 è stata assolutamente positiva e tornare a confrontarci in Supercup era uno degli obiettivi di questa stagione. Nella Carrera Cup France abbiamo ottenuto a Monza i nostri migliori risultati stagionali, sfiorando il podio, quindi il morale è alto e siamo fiduciosi! Ringrazio il team Dinamic Motorsport che ci ospiterà questo weekend, permettendoci di accedere all’ultimo slot disponibile sulla griglia”.

Quaresmini: ”Finalmente siamo arrivati alla settimana della Porsche Supercup a Monza, probabilmente l’appuntamento più importante e atteso di questa stagione! Arriviamo qui con l’obiettivo, nemmeno tanto nascosto, di confermare l’ottimo risultato ottenuto (P4) nella tappa delle Porsche Carrera Cup France sempre qui a Monza o, perché no?, magari anche di migliorare con un podio. Non vedo l'ora di scendere in pista. Forza, forza ragazzi ché ci siamo!”.