Jorge Lorenzo correrà nella Porsche Supercup nel 2023

Jorge Lorenzo si è ritirato dalla MotoGP alla fine della stagione 2019, dopo una stagione condizionata da un infortunio, ma ha continuato a essere aperto a opportunità motoristiche nel mondo delle quattro ruote. L'anno scorso infatti, il maiorchino ha disputato una stagione nella Porsche Carrera Cup Italia, concludendo l'anno al 14° posto nella classifica piloti, mentre ha corso come ospite nella Porsche Supercup a Imola, concludendo al 30° posto.

Forte di questa esperienza, quest'anno Lorenzo passerà alla Porsche Supercup in modo permanente con la squadra Huber Racing. "Sono felice di annunciare che correrò la Porsche Supercup 2023 con l'Huber Racing Team", ha scritto Lorenzo sui suoi canali social personali. "Un team così competitivo e professionale".

La stagione 2023 della Porsche Supercup prenderà il via a Imola il 19-21 maggio, aprendo un campionato di otto gare che si concluderà a Monza l'1-3 settembre. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nell'ambito del programma delle categorie di supporto ai gran premi di Formula 1. Si tratta dell'ultima tappa della sua carriera nel motorsport dopo il Motomondiale, dopo che l'anno scorso aveva mostrato interesse per una partenza come wildcard nel DTM.

Lorenzo ha avuto colloqui con l'ex capo del DTM Gerhard Berger per un ingresso nella serie, ma i piani sembravano essersi raffreddati da quando il campionato tedesco è stato acquisito dall'ADAC. Durante l'inverno il precedente organizzatore del DTM, l'ITR, è stato sciolto e l'ADAC è subentrata per rilevare i diritti del marchio e la promozione della serie.

L'ex rivale della MotoGP Andrea Dovizioso è già stato ospite del DTM grazie ai suoi legami con la Ducati e l'Audi, mentre il nove volte campione del WRC Sebastien Loeb ha fatto un'unica uscita nel DTM con la Red Bull Ferrari. Anche Valentino Rossi, che si è ritirato dal Motomondiale, è protagonista del motorsport a quattro ruote e ha recentemente debuttato alla 12 Ore di Bathurst con WRT BMW, dopo essere entrato a far parte della griglia del GT World Challenge Europe lo scorso anno.