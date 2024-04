Trent'anni di Ombra Racing: obiettivi di vertice in Carrera Cup

Quest'anno Ombra Racing celebra un importante traguardo: 30 anni di attività in pista. Era infatti il 1994 quando a Chignolo d’Isola, in provincia di Bergamo, Gianfranco Colleoni e Matteo Quadri iniziarono la loro avventura nel motorsport, allora come oggi con impegno e passione.

Proprio per festeggiare il trentennale le vetture della scuderia diretta da Davide Mazzoleni nel ruolo di team manager saranno in pista con una veste nuova, una livrea caratterizzata dal logo dei 30 anni (nell'immagine visibile sul tetto lato pilota).

In realtà la stagione 2024 è iniziata già a gennaio con la partecipazione alle quattro date del Porsche Sprint Challenge Southern Europe, in ottica preparazione per i tre campionati monomarca Porsche che vedranno impegnate le 911 GT3 Cup by Ombra Racing.

Palcoscenico d'eccellenza sarà la Porsche Supercup dove per il secondo anno consecutivo saranno schierate tre vetture, ma le conferme arrivano anche per le serie nazionali con l’impegno in Carrera Cup Italia e la collaborazione con DCV Racing per la serie Porsche Sports Cup Suisse.

“Trenta stagioni di corse - ha dichiarato Mazzoleni - sono un traguardo che ci rende orgogliosi e ci motiva a continuare il nostro percorso al meglio, crescendo giorno dopo giorno. Negli anni più recenti la Porsche Carrera Cup ha rappresentato una piattaforma ideale per costruire il presente e progettare il futuro e abbiamo lavorato per confermarci ai vertici in tutti i programmi. A breve annunceremo i nostri piloti per la stagione 2024, non vediamo l’ora di tornare ancora una volta in pista!”

Con la propria divisone Historic, inoltre, Ombra Racing sarà ancora una volta al via del campionato Peter Auto che visita i più bei circuiti europei, con vetture GT e Sport prototipo degli Anni '60 e '70.