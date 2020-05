Supersfida alla Nordschleife nella Porsche Esports Carrera Cup Italia

Su un tracciato mitico quanto temuto come quello della Nordschleife del Nurburgring diventa doppio il target dei protagonisti della Porsche Esports Carrera Cup Italia, impegnati a fronteggiare (e possibilmente superare) tutte le insidie degli oltre 20 chilometri dell'“inferno verde”, pista anche poco battuta nella serie virtuale di Porsche Italia e Ak Informatica, oltre che a cercare, come sempre, di stare davanti a quanti più rivali possibile.

Autentico evento speciale pensato appositamente per il Prologo 2020, del quale è terzo round, la gara è di scena in tv domani (venerdì 22) alle 19.00 si Sky Sport Arena con l'ormai consueto duo Schittone-Bobbi in telecronaca, per l'occasione coadiuvati al commento da Michela Cerruti.

Saranno 21 i protagonisti sui rispettivi simulatori, come sempre suddivisi tra sim racer (i sei già visti in azione nelle precedenti tappe di Monza e Imola) e piloti veri e propri “prestati” a quello che dal 2018 è il primo monomarca virtuale parallelo a quello reale. Tra i primi è caccia a perta al capoclassifica Giovanni De Salvo, con il sim racer trevigiano che in particolare dovrà respingere i sicuri attacchi di Danilo Santoro, il campione in carica al momento all'inseguimento con 10 punti di ritardo in classifica.

Medesimo gap si è aperto nella graduatoria riservata ai piloti, comandata dal sorprendente Leonardo Caglioni. Il rookie bergamasco classe 2003, atteso alla ripartenza anche della Carrera Cup Italia in pista in luglio, precede la coppia già titolata nel monomarca tricolore formata da Matteo Cairoli e Simone Iaquinta, staccati appunto di 10 lunghezze e dunque obbligati a puntare al pieno di punti nell'appuntamento che segna il giro di boa prima delle tre tappe conclusive di Misano, Mugello e Vallelunga.

Per la Nordschleife del Nurburgring, oltre al rientro di Enrico Fulgenzi, che aveva saltato il round di Imola, la novità è Riccardo Cazzaniga, che all'esordio sostituirà il fratello Daniele con la 911 GT3 Cup nei colori del team Ghinzani Arco Motorsport.

Le classifiche dopo Imola (round 2)

Sim racer: 1. De Salvo p.40; 2. Santoro 30; 3. Simonini 24; 4. Ciriello e Tozzato 18.

Piloti: 1. Caglioni p.30; 2. Cairoli e Iaquinta 20; 4. Gattuso 18; 5. Valori 14.

I partecipanti al Nurburgring

N. Pilota Team livery 1 Danilo Santoro (sim racer) Sky Q 5 Giovanni De Salvo (sim racer) Bonaldi Motorsport 6 Alberto Cerqui Dinamic Motorsport 8 David Fumanelli Q8 Hi Perform 11 Aldo Festante Ombra Racing 12 Stefano Gattuso Ombra Racing 15 Leonardo Caglioni Ombra Racing 16 Ronnie Valori Raptor Engineering 17 Enrico Fulgenzi Fulgenzi – Tsunami RT 18 Riccardo Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport 21 Diego Bertonelli Fach Auto Tech 26 Francesco Massimo De Luca AB Racing 28 Luca Losio (sim driver) Team Malucelli 32 Gianmarco Quaresmini Tsunami RT 38 Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport 42 Jacopo Guidetti Duell Race 46 Matteo Cairoli Dinamic Motorsport 56 Corrado Ciriello (sim driver) GDL Racing 83 Luca Tozzato (sim driver) Fulgenzi – Tsunami RT 84 Giorgio Simonini (sim driver) Ghinzani Arco Motorsport 112 Alessio Rovera Tsunami RT

Video correlati