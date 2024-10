Nasce in Italia la Taycan Cup, primo monomarca tutto elettrico di Porsche

Da un'iniziativa di Porsche Italia, nasce la Porsche Taycan Cup, il primo monomarca tutto elettrico riservato alle vetture del marchio tedesco. L’Italia è il primo paese al mondo a sperimentare un format del genere, che impiegherà in pista le Porsche Taycan Turbo GT dotate di pacchetto Weissach.

Il campionato è stato presentato al Porsche Experience Center Franciacorta di fronte ad un pubblico di media che ha potuto sperimentare il nuovo format e naturalmente Motorsport.com era presente e approfondirà l'argomento prossimamente.

La prima edizione, che si disputerà attraverso la spettacolare formula delle sfide in stile “time attack”, è programmata per la stagione agonistica 2025 e si affiancherà alla Carrera Cup Italia, il monomarca tricolore delle Porsche 911 GT3 Cup con il quale condividerà i weekend di gara.

“Siamo entusiasti di dimostrare che l’elettrico non è solo il futuro, ma può anche essere incredibilmente emozionante nel presente – commenta Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia -. La Taycan, con la sua coppia immediata e la reattività senza precedenti, offre un'accelerazione che toglie il fiato. Ogni curva esalta la connessione tra il pilota e la macchina. La Taycan Cup rappresenta un’occasione unica per esplorare queste sensazioni in un ambiente competitivo, dove la passione per la velocità si sposa perfettamente con l’innovazione.”

La Taycan Turbo GT è la Porsche di serie più potente di sempre e, per le sfide del nuovo monomarca, sarà equipaggiata con pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, sviluppati ad hoc e dotati della tecnologia Pirelli Elect specifica per vetture elettrificate, oltre a presentare all’interno dell’abitacolo il collaudato sistema di marshalling, che agevolerà i partecipanti grazie alla trasmissione in tempo reale di tutte le indicazioni e comunicazioni della direzione gara, atte al rispetto del format delle sfide.

In preparazione alla stagione 2025, Porsche Italia ha effettuato dei test sul circuito romano di Vallelunga che hanno coinvolto al volante diversi piloti della Carrera Cup Italia, fra i quali i due volte campioni Simone Iaquinta e Gianmarco Quaresmini, il campione 2021 Alberto Cerqui e il vicecampione Diego Bertonelli.

Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach

La Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach è stata concepita proprio per l'utilizzo in pista, presupposto fondamentale delle motivazioni di questo primo monomarca tutto elettrico. Il modello rinuncia a diversi equipaggiamenti, inclusi i sedili posteriori, a favore di un rapporto peso/potenza ancor più vantaggioso. La vettura è in grado di erogare fino a 1.108 cavalli alla massima potenza con Launch Control.

Gli standard dinamici di guida sono stati ulteriormente innalzati grazie a diverse soluzioni di alleggerimento della struttura e di ottimizzazione aerodinamica, con l’introduzione di diverse appendici aerodinamiche sul frontale e sul fondo vettura, in aggiunta ad un’ampia ala posteriore fissa. Nel bagagliaio posteriore, il volume di carico lascia spazio ad un drivetrain diverso da tutto il resto della gamma Taycan, in grado di gestire fino al 50% di corrente in più sull’asse posteriore.

Un richiamo al Campionato mondiale ABB FIA Formula E è rappresentato dalla possibilità di azionare l’Attack Mode. Il sistema è ottimizzato per la guida in pista e funziona in modo analogo a quello della 99X che Porsche utilizza nella serie elettrica iridata: azionando la leva destra dietro il volante è possibile attivare la funzione che rende disponibili fino a 120 kW di potenza aggiuntiva per 10 secondi.

La leva sinistra, sempre dietro la corona del volante, aziona il recupero di energia in frenata. Di derivazione racing l’introduzione delle leve dietro il volante, analoghe a quelle del cambio nelle vetture termiche, che consentono al pilota di focalizzarsi sul tracciato mantenendo ben salde le mani sul volante.

L’orientamento verso le più elevate prestazioni e l’inclinazione alla guida in pista sono ulteriormente esaltate dall’accelerazione che la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach è in grado di offrire, quantificabile in 2,2 secondi da zero a 100 km/h, rendendo la biposto più veloce di un decimo di secondo rispetto alla Taycan Turbo GT di pari potenza.

La velocità massima raggiunta è di 305 anziché 290 km/h e la coppia immediata disponibile raggiunge i 1.240 Nm, mentre l'eliminazione di tutti gli equipaggiamenti che non sono necessari per la guida in pista ha permesso di risparmiare circa 70 kg rispetto alla Taycan Turbo GT senza il pacchetto Weissach.

Il 23 febbraio 2024 in California, la Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach si è aggiudicata il titolo di auto elettrica di serie più veloce sul circuito Weathertech Raceway Laguna Seca con il tempo di 1’27”87 realizzato da Lars Kern, pilota e collaudatore Porsche. Non molto tempo prima, una versione di pre-produzione di questo stesso modello aveva stabilito un nuovo record di categoria al Nürburgring. Sempre con Kern al volante, ha girato sulla Nordschleife con un tempo di 7’07”55.